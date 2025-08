Milan, Jashari si avvicina: le novità sulla trattativa

Jashari-Milan: fondamentale la decisione del giocatore

Fondamentale, in questo passaggio, la ferma volontà di Jashari: il centrocampista ha scelto il Milan e lo ha fatto sapere chiaramente anche alla dirigenza belga, rifiutando qualsiasi altra ipotesi.

Incontro decisivo lo scorso weekend

Nel weekend, un confronto diretto con il club ha cambiato gli equilibri: Jashari ha comunicato la sua decisione di non scendere più in campo per il Bruges, spingendo così verso l’intesa definitiva.