MILANO – Ardon Jashari è ormai a un passo dal vestire la maglia del Milan. Il centrocampista svizzero non è stato convocato dal Club Brugge per la delicata sfida di Champions League contro il Salisburgo, valida per il terzo turno d’andata dei preliminari europei. Un’assenza che sa di mercato: nonostante si fosse regolarmente allenato con il gruppo, Jashari resterà fuori dall’elenco dei convocati, segnale concreto che la trattativa con i rossoneri è entrata nella fase finale. E in serata è atteso a Milano per visite mediche e firma.