Milan pronto all'affondo per Hojlund: la formula e le cifre

MILANO - Il mese di agosto sarà totalmente dedicato all'attaccante. Il Milan ha stabilito la sua strategia di mercato e dopo aver rinforzato tutti i reparti si concentrerà sulla punta. Sarà un giocatore di peso, un centravanti che dovrà lottare insieme a Santiago Gimenez per essere titolare, e all'occorrenza giocare anche insieme a lui contemporaneamente.
Milan pronto all'affondo per Hojlund
L'affondo del Diavolo potrebbe arrivare tra qualche giorno ma nel frattempo si stanno gettando le basi per tentare il colpo Rasmus Hojlund. Si tratta di un gioco ad incastro e la prima pedina che farà partire il valzer sarà Benjamin Sesko, che dal Lipsia si sta per trasferire allo United. Se l'attaccante sloveno dovesse andare a Manchester, gli spazi per Hojlund sarebbero ancora più ridotti e l'ex Atalanta potrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi in Italia, il campionato che l'ha lanciato nel calcio che conta dopo una buona stagione a Bergamo con Gasperini. Il Milan si è affidato a intermediari che conosce bene e con il loro aiuto spera di convincere il Manchester United a cederlo in prestito. La formula scelta dal Milan è questa, magari inserendo un diritto di riscatto da circa 30-35 milioni di euro. L'ipotesi è viva, e ha riscontrato pareri positivi all'interno della dirigenza del Milan. Hojlund piace a tutti e per caratteristiche potrebbe essere l'uomo giusto per Max Allegri. Alle giuste condizioni economiche l'attaccante danese potrebbe essere una possibilità concreta per i rossoneri. Nella scorsa stagione il 22enne ha siglato 10 gol e firmato 4 assist in 52 presenze con i Red Devils, considerando tutte le competizioni.
L'ex Atalanta come alternativa a Vlahovic
Hojlund rappresenta ora una validissima alternativa a Dusan Vlahovic, attaccante che ha già lavorato con Allegri, ma che possiede dei costi elevatissimi a tal punto da rendere l'affare molto complicato. Non c'è solo il nodo cartellino da sciogliere, ma anche un ingaggio alto e le solite commissioni all'agente. Ecco perché, ad oggi, Vlahovic resta una possibilità difficilmente realizzabile. La punta serba sarebbe una garanzia perché conosce bene l'allenatore e perché gioca in Italia da diversi anni, ma l'ostacolo di natura economica non è semplice da superare. Dusan deve ancora risolvere la sua complicata situazione con la Juventus, e nonostante ci siano stati incontri con il suo agente la situazione non si è ancora sbloccata.
Athekame per la difesa, veto di Allegri sulla cessione di Thiaw
Il Milan sta per chiudere anche un altro acquisto per completare la difesa, ovvero Zachary Athekame, 20enne dello Young Boys. Trattativa in stato molto avanzato e che potrebbe concludersi con una cifra attorno ai 9 milioni, bonus inclusi. Mancano gli ultimi dettagli tra club, mentre il terzino destro ha già raggiunto un accordo con Igli Tare. Athekame viene visto come un rinforzo da far crescere con serenità, senza pressioni. Lo svizzero dovrà alternarsi sulla fascia destra con Tomori e Jimenez e dovrà integrarsi gradualmente. Nella giornata di ieri il club milanista ha rifiutato una proposta da 30 milioni di euro proveniente dal Newcastle per Malick Thiaw. L’idea del tecnico e della dirigenza è di puntare sul centrale tedesco, ad oggi Allegri ha posto il veto sul difensore. Tuttavia la formazione inglese potrebbe riprovarci nelle prossime ore alzando fino a 35 milioni l’offerta per Thiaw.
