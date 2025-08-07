Milan pronto all'affondo per Hojlund: la formula e le cifre

MILANO - Il mese di agosto sarà totalmente dedicato all'attaccante. Il Milan ha stabilito la sua strategia di mercato e dopo aver rinforzato tutti i reparti si concentrerà sulla punta. Sarà un giocatore di peso, un centravanti che dovrà lottare insieme a Santiago Gimenez per essere titolare , e all'occorrenza giocare anche insieme a lui contemporaneamente.

Milan pronto all'affondo per Hojlund

L'affondo del Diavolo potrebbe arrivare tra qualche giorno ma nel frattempo si stanno gettando le basi per tentare il colpo Rasmus Hojlund. Si tratta di un gioco ad incastro e la prima pedina che farà partire il valzer sarà Benjamin Sesko, che dal Lipsia si sta per trasferire allo United. Se l'attaccante sloveno dovesse andare a Manchester, gli spazi per Hojlund sarebbero ancora più ridotti e l'ex Atalanta potrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi in Italia, il campionato che l'ha lanciato nel calcio che conta dopo una buona stagione a Bergamo con Gasperini. Il Milan si è affidato a intermediari che conosce bene e con il loro aiuto spera di convincere il Manchester United a cederlo in prestito. La formula scelta dal Milan è questa, magari inserendo un diritto di riscatto da circa 30-35 milioni di euro. L'ipotesi è viva, e ha riscontrato pareri positivi all'interno della dirigenza del Milan. Hojlund piace a tutti e per caratteristiche potrebbe essere l'uomo giusto per Max Allegri. Alle giuste condizioni economiche l'attaccante danese potrebbe essere una possibilità concreta per i rossoneri. Nella scorsa stagione il 22enne ha siglato 10 gol e firmato 4 assist in 52 presenze con i Red Devils, considerando tutte le competizioni.