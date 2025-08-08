Hojlund blocca Milan e United e la Juve chiede troppo per Vlahovic

MILANO - Sulla carta l’effetto domino può avere inizio. Con l’accordo ormai fatto tra il Manchester United e il Lipsia per l’acquisto di Benjamin Sesko, la formazione inglese ora potrebbe aprire ad una cessione di Rasmus Hojlund, obiettivo di mercato del Milan in questo mese di agosto, a patto che il danese si convinca a partire. La notizia dell’arrivo di Sesko a Manchester era nell’aria, ma ora è cosa fatta e il 22enne danese avrà un forte concorrente da battere per giocare titolare. E su questa base che il Diavolo ha cominciato a lavorare sotto traccia per tentare il colpo Hojlund a condizioni vantaggiose. E infatti nella giornata di ieri emissari vicini al club milanista sono volati in Inghilterra per cominciare a stabilire un dialogo con lo United. Per l’amministratore delegato Giorgio Furlani è fondamentale impostare l’affare sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto da 30-35 milioni di euro. In questo modo il Milan potrà testare per tutto l’anno Hojlund e decidere a fine stagione se esercitare l’opzione d’acquisto.