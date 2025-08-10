Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan-De Winter: intesa di massima trovata con il Genoa. Le cifre

Accordo raggiunto per l'arrivo del difensore ai rossoneri: sarà il sostituto di Thiaw. Tutti i dettagli
Milan-De Winter: intesa di massima trovata con il Genoa. Le cifre© Getty Images
1 min

Il Milan ha trovato il sostituto di Malick Thiaw, partito in direzione Newcastle: si tratta di Koni De Winter. Il club rossonero ha trovato un accordo di massima con il Genoa per il trasferimento del difensore alla corte di Massimiliano Allegri. L'accordo tra i club è stato trovato, mentre quello con il giocatore sembra vicino.

De Winter al Milan: incassa anche la Juventus

Koni De Winter arriverà al Milan per 20 milioni di euro più cinque di bonus. I dettagli finali, ovvero termini di pagamento e condizioni per alcuni bonus, verranno sistemati questa notte. Domani si chiuderà la trattativa e il giocatore svolgerà le visite mediche tra martedì e mercoledì. Un'operazione che porta liquidità anche nelle casse della Juventus, club dove è cresciuto De Winter fin dall'Under 17. Infatti i bianconeri avevano inserito una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

