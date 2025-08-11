Calciomercato Milan, dopo De Winter tocca a Hojlund: il piano per chiudere con il Manchester

MILANO - Il Milan ha già preso il sostituto di Malick Thiaw, ed è una conoscenza del campionato italiano. I rossoneri hanno chiuso in breve tempo con il Genoa per il 23enne Koni De Winter, operazione lampo definita nei dettagli. Il Grifone ieri pomeriggio ha aperto alla cessione dopo la telefonata di Giorgio Furlani, e ha poi accettato l’offerta di 20 milioni di euro per lasciar partire il centrale belga, mentre il giocatore ha trovato un accordo con i rossoneri per cinque anni. Dunque la dirigenza del Milan ci ha messo poco a individuare il sostituto di Thiaw, che oggi dovrà sostenere le visite mediche con il Newcastle. Il Diavolo dalla cessione del centrale tedesco ha incassato oltre 40 milioni di euro, bonus compresi, ma potrebbe spenderne la metà per De Winter.
De Winter già allenato da Allegri
L’ex giocatore della Juve è una vecchia conoscenza di Max Allegri, che lo ha fatto esordire 10 minuti nella sfortunata sfida di Champions League contro il Chelsea nel 2021-22, partita persa per 4-0 dai bianconeri. All’epoca De Winter aveva solamente 19 anni, e ora ha una certa esperienza in serie A (68 presenze) nonostante la giovane età. Il belga piace perché può giocare sia a tre che a quattro e infatti i rossoneri alterneranno un 3-5-2 a un 4-3-3 nel corso dell’annata. Inoltre essendo un vivaio Italia (arrivato in bianconero a 16 anni), De Winter sarà utile al Milan nella compilazione delle liste, un aspetto che la società non può trascurare, avendo una rosa piena di stranieri. Nell’operazione con il Genoa bisogna tener conto anche di una percentuale a favore della Juve sulla futura rivendita, inserita nel contratto del difensore al momento della cessione al Grifone. Pure l’Inter nei giorni scorsi ci ha provato per De Winter, che ora è destinato a giocare a Milano ma sulla sponda rossonera. Sorpasso ai danni dei cugini effettuato dalla dirigenza milanista.
Atekame vicino, poi missione Hojlund
In difesa non è l’unico acquisto che il Diavolo farà, perché la dirigenza di via Aldo Rossi ha praticamente definito per Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys per circa 10 milioni di euro, bonus compresi. Un acquisto che andrà a riempire la casella ancora vacante dopo la cessione di Emerson Royal a titolo definitivo al Flamengo. E sarà anche la settimana in cui Furlani e Tare daranno un’accelerazione alla trattativa per Rasmus Hojlund. L’accordo con il Manchester United è stato quasi trovato, si stanno limando le cifre del riscatto. Mentre il prestito oneroso dovrebbe essere di 5-6 milioni di euro. Poi il Milan procederà nel tentativo di convincere il giocatore, al momento non ancora convinto di passare in rossonero. Hojlund, nonostante la folta concorrenza a Manchester, è ancora certo di giocarsi le sue carte ma è in uscita e nell’ultima amichevole contro la Fiorentina non è stato proprio utilizzato. Un chiaro messaggio da parte dello United. La società inglese sta lavorando per liberare spazio in avanti dopo l’acquisto di Sesko dal Lipsia. Il Milan è convinto che alla fine si riuscirà a trovare un accordo con il danese, che si giocherà il riscatto entro giugno 2026. In uscita invece si stanno definendo i prestiti alla Cremonese di Bondo e Filippo Terracciano. Oggi potrebbe essere il giorno giusto.
