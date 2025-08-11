Calciomercato Milan, dopo De Winter tocca a Hojlund: il piano per chiudere con il Manchester

Atekame vicino, poi missione Hojlund

In difesa non è l’unico acquisto che il Diavolo farà, perché la dirigenza di via Aldo Rossi ha praticamente definito per Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys per circa 10 milioni di euro, bonus compresi. Un acquisto che andrà a riempire la casella ancora vacante dopo la cessione di Emerson Royal a titolo definitivo al Flamengo. E sarà anche la settimana in cui Furlani e Tare daranno un’accelerazione alla trattativa per Rasmus Hojlund. L’accordo con il Manchester United è stato quasi trovato, si stanno limando le cifre del riscatto. Mentre il prestito oneroso dovrebbe essere di 5-6 milioni di euro. Poi il Milan procederà nel tentativo di convincere il giocatore, al momento non ancora convinto di passare in rossonero. Hojlund, nonostante la folta concorrenza a Manchester, è ancora certo di giocarsi le sue carte ma è in uscita e nell’ultima amichevole contro la Fiorentina non è stato proprio utilizzato. Un chiaro messaggio da parte dello United. La società inglese sta lavorando per liberare spazio in avanti dopo l’acquisto di Sesko dal Lipsia. Il Milan è convinto che alla fine si riuscirà a trovare un accordo con il danese, che si giocherà il riscatto entro giugno 2026. In uscita invece si stanno definendo i prestiti alla Cremonese di Bondo e Filippo Terracciano. Oggi potrebbe essere il giorno giusto.