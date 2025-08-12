Milan, De Winter in città: visite mediche poi la firma

Koni De Winter è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Il difensore arriva dal Genoa e sarà il sostituto di Malick Thiaw, partito in direzione Newcastle. Il classe 2002, cresciuto nella Juventus dall'Under 17, in giornata è arrivato all'Hotel Meliá di Milano per svolgere le visite mediche e, salvo clamorosi ribaltoni, per firmare a Casa Milan.