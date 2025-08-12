Milan, De Winter in città: visite mediche poi la firma

Koni De Winter è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Il difensore arriva dal Genoa e sarà il sostituto di Malick Thiaw, partito in direzione Newcastle. Il classe 2002, cresciuto nella Juventus dall'Under 17, in giornata è arrivato all'Hotel Meliá di Milano per svolgere le visite mediche e, salvo clamorosi ribaltoni, per firmare a Casa Milan.
De Winter a Milano: visite mediche e firma a Casa Milan
Il giocatore potrebbe già esordire con la maglia rossonera nel primo impegno ufficiale della stagione della squadra di Massimiliano Allegri, ovvero la sfida di Coppa Italia contro il Bari. Il giocatore arriva al Milan a titolo definitivo per 20 milioni di euro più cinque di bonus e firmerà un contratto valido fino a giugno 2030. Dell'operazione ne beneficia anche la Juventus, che aveva trattenuto una percentuale del 15% sulla futura rivendita del giocatore.