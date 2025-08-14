Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si realizza, Pirlo il mio modello. E con Modric..."

MILANO - "È un sogno che si realizza essere qui". Queste le prime parole di Ardon Jashari da calciatore del Milan che oggi (14 agosto), a tre giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, ha presentato il suo nuovo centrocampista.
Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si avvera"
"Le mie sensazioni su questo club sono incredibili - ha detto Jashari, 23enne svizzero che il Milan ha acquistato dai belgi del Bruges -. Sono arrivato da meno di una settimana e ho ricevuto un'accoglienza super. Quando ero piccolo sono venuto a vedere il Milan allo stadio. Sono cresciuto sognando di fare il calciatore, guardando e parlando sempre dei rossoneri e del Barcellona. Quando ero in vacanza, questa estate, e mi ha chiamato il mio agente per confermarmi la trattativa ero veramente orgoglioso. Tutti sanno che è stata lunga: io ho sempre avuto chiaro in testa di voler arrivare qui. Sapevo che serviva pazienza e poi è andata bene. Ho parlato tanto con il direttore sportivo Tare e lui sapeva che io volevo solo il Milan. Anche a Ibrahimovic ho detto che avrei fatto di tutto per diventare rossonero".
Pirlo il suo idolo, Modric un modello da seguire
Jashari ha poi parlato di Massimiliano Allegri e della sua nuova squadra: "Non posso che spendere parole positive per l'allenatore, per tutto lo staff e per i compagni. C'è un'armonia incredibile nel team". Così risponde a chi lo paragona all'ex rossonero De Ketelaere, svelando qual è stato il suo idolo da ragazzo: "L'unico punto in comune che ho con lui è il club di provenienza. Per il resto siamo due giocatori diversi, con caratteristiche e personalità differenti. Come ho già detto, uno dei miei punti di riferimento è Pirlo. Ha iniziato giocando trequartista e poi è stato arretrato, un po' come è successo a me". Un altro modello da seguire invece Modric, ora suo compagno di squadra: "In questo club ci sono stati giocatori fantastici: sono orgoglioso di vestire la loro stessa maglia. Giocare e allenarmi al fianco di un Pallone d'Oro come Modric mi aiuterà tanto: cercherà di godermela e di crescere con lui".
