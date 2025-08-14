Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si realizza, Pirlo il mio modello. E con Modric..."

Prime parole da calciatore rossonero per il 23enne centrocampista svizzero, arrivato dai belgi del Bruges: cos'ha detto

MILANO - "È un sogno che si realizza essere qui". Queste le prime parole di Ardon Jashari da calciatore del Milan che oggi (14 agosto), a tre giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, ha presentato il suo nuovo centrocampista.

Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si avvera"

"Le mie sensazioni su questo club sono incredibili - ha detto Jashari, 23enne svizzero che il Milan ha acquistato dai belgi del Bruges -. Sono arrivato da meno di una settimana e ho ricevuto un'accoglienza super. Quando ero piccolo sono venuto a vedere il Milan allo stadio. Sono cresciuto sognando di fare il calciatore, guardando e parlando sempre dei rossoneri e del Barcellona. Quando ero in vacanza, questa estate, e mi ha chiamato il mio agente per confermarmi la trattativa ero veramente orgoglioso. Tutti sanno che è stata lunga: io ho sempre avuto chiaro in testa di voler arrivare qui. Sapevo che serviva pazienza e poi è andata bene. Ho parlato tanto con il direttore sportivo Tare e lui sapeva che io volevo solo il Milan. Anche a Ibrahimovic ho detto che avrei fatto di tutto per diventare rossonero".

 

 

Tutte le news di Calciomercato Milan

Pirlo il suo idolo, Modric un modello da seguire

Jashari ha poi parlato di Massimiliano Allegri e della sua nuova squadra: "Non posso che spendere parole positive per l'allenatore, per tutto lo staff e per i compagni. C'è un'armonia incredibile nel team". Così risponde a chi lo paragona all'ex rossonero De Ketelaere, svelando qual è stato il suo idolo da ragazzo: "L'unico punto in comune che ho con lui è il club di provenienza. Per il resto siamo due giocatori diversi, con caratteristiche e personalità differenti. Come ho già detto, uno dei miei punti di riferimento è Pirlo. Ha iniziato giocando trequartista e poi è stato arretrato, un po' come è successo a me". Un altro modello da seguire invece Modric, ora suo compagno di squadra"In questo club ci sono stati giocatori fantastici: sono orgoglioso di vestire la loro stessa maglia. Giocare e allenarmi al fianco di un Pallone d'Oro come Modric mi aiuterà tanto: cercherà di godermela e di crescere con lui".

Tutte le news di Calciomercato Milan

Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si realizza, Pirlo il mio modello. E con Modric..."
Pirlo il suo idolo, Modric un modello da seguire