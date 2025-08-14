Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si realizza, Pirlo il mio modello. E con Modric..."

Jashari si presenta: "Il Milan un sogno che si avvera"

"Le mie sensazioni su questo club sono incredibili - ha detto Jashari, 23enne svizzero che il Milan ha acquistato dai belgi del Bruges -. Sono arrivato da meno di una settimana e ho ricevuto un'accoglienza super. Quando ero piccolo sono venuto a vedere il Milan allo stadio. Sono cresciuto sognando di fare il calciatore, guardando e parlando sempre dei rossoneri e del Barcellona. Quando ero in vacanza, questa estate, e mi ha chiamato il mio agente per confermarmi la trattativa ero veramente orgoglioso. Tutti sanno che è stata lunga: io ho sempre avuto chiaro in testa di voler arrivare qui. Sapevo che serviva pazienza e poi è andata bene. Ho parlato tanto con il direttore sportivo Tare e lui sapeva che io volevo solo il Milan. Anche a Ibrahimovic ho detto che avrei fatto di tutto per diventare rossonero".