Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, Atekhame in città: visite mediche, poi la firma

Per il nuovo esterno difensivo rossonero, prosegue l'iter che precede l'annuncio ufficiale: dopo De Winter, altro acquisto per Allegri
2 min

Zachary Atekhame è atterrato in mattinata all'aeroporto di Linate e sarà oggi impegnato nelle visite mediche di rito con il Milan, club che ha puntato con forza sul laterale difensivo dello Young Boys. Una volta terminati i test, sarà tempo di apporre la firma sul contratto, prima dell'annuncio ufficiale.

Milan, Atekhame è in città: visite mediche e firma per il nuovo acquisto di Allegri

Acquistato a titolo definitivo dallo Young Boys, Zachary Atekhame è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Visite mediche e firma per il neo terzino destro rossonero, che andrà a rinforzare le corsie esterne di Massimiliano Allegri. Per lui, lo scorso anno, 47 presenze, un gol e tre assist con la formazione elvetica, considerando tutte le competizioni.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

Da non perdere

Leao chiama KeanMilan, ecco De Winter