Milan, Atekhame in città: visite mediche, poi la firma

Zachary Atekhame è atterrato in mattinata all'aeroporto di Linate e sarà oggi impegnato nelle visite mediche di rito con il Milan, club che ha puntato con forza sul laterale difensivo dello Young Boys. Una volta terminati i test, sarà tempo di apporre la firma sul contratto, prima dell'annuncio ufficiale.
Milan, Atekhame è in città: visite mediche e firma per il nuovo acquisto di Allegri
Acquistato a titolo definitivo dallo Young Boys, Zachary Atekhame è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Visite mediche e firma per il neo terzino destro rossonero, che andrà a rinforzare le corsie esterne di Massimiliano Allegri. Per lui, lo scorso anno, 47 presenze, un gol e tre assist con la formazione elvetica, considerando tutte le competizioni.