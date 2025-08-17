Milan, Tare: "Ci serve un attaccante. Hojlund e Vlahovic? Ecco come stanno le cose"

MILANO - Igli Tare, direttore sportivo del Milan, fa il punto sul mercato della squadra rossonera nel pre-partita della sfida di Coppa Italia contro il Bari: "Hojlund? È un'opzione buona per noi - dice il ds albanese ai microfoni di Canale 5 - lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".
Anche Vlahovic piace al Milan
L'ex direttore sportivo della Lazio non nega l'interessamento per Dusan Vlahovic della Juventus, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è in uscita dalla squadra bianconera: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare”. L'attaccante serbo nel Milan ritroverebbe Massimiliano Allegri, che l'ha già allenato nella Juve. Il Milan, dopo l'impegno di Coppa Italia di stasera, debutterà in campionato sabato 23 agosto contro la Cremonese a San Siro. Il calciomercato invece si chiuderà il 1° settembre.