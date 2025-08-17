Milan, Tare: "Ci serve un attaccante. Hojlund e Vlahovic? Ecco come stanno le cose"

MILANO - Igli Tare, direttore sportivo del Milan, fa il punto sul mercato della squadra rossonera nel pre-partita della sfida di Coppa Italia contro il Bari: "Hojlund? È un'opzione buona per noi - dice il ds albanese ai microfoni di Canale 5 - lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".