Milan, blitz di Tare: come si è arrivati all'accordo totale per Boniface

Pregi e difetti

Si tratta, dunque, di un attaccante molto prolifico e completo: alla grande forza fisica (è alto 1,90 metri) e al potente atletismo, con la velocità in campo aperto tra le sue qualità migliori, aggiunge una più che discreta tecnica di base. Il Milan ne ha verificato la pericolosità nella già citata sfida di Champions: in quel match, Boniface fu un vero e proprio spauracchio per Tomori e compagni. Averlo dalla propria parte, con il gioco di Allegri, è certamente meglio. Però, c'è un punto debole. E non da poco. La cartella clinica del 25enne è ricca di problemi: due rotture del legamento crociato alle spalle nel 2018-2019 e nel 2020-2021 e tutta una serie di noie muscolari che lo hanno costretto a saltare più di 30 partite nelle ultime due stagioni (solo 12 presenze e 3 gol nel 2025), durante le quali ha avuto anche qualche guaio di convivenza con Xabi Alonso. La partecipazione alla Coppa d'Africa tra dicembre e gennaio, nonostante le discussioni con il ct Chelle, è un ulteriore neo da considerare.