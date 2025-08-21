Milan, blitz di Tare: come si è arrivati all'accordo totale per Boniface

Boniface XIX. Dai gironi della lista attaccanti del Milan è comparso Victor Boniface. È lui, alla fine, tra Hojlund e Vlahovic, il prescelto per vestire la maglia numero 9 rossonera. Il blitz di Igli Tare è stato lampo: contatti serrati con l'entourage, colloqui fitti con il Bayer Leverkusen e intesa verso la definizione, con il benestare di tutte le parti, sulla base di un prestito praticamente gratuito più diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo di circa 30 milioni di euro. Il tutto da versare tra un anno, quando si avranno analisi concrete sulla tenuta fisica del ragazzo e sul suo rendimento sul campo.
Milan, gli inizi di Bonifiace
Nigeriano di Akure, città del sudovest del Paese, nato il 23 dicembre del 2000, Boniface si è affacciato al calcio europeo dalla finestra più a nord, quella del Bodo/Glimt; i norvegesi se lo assicurarono nel marzo 2019. Ha fatto in tempo anche a giocare a San Siro: era il 24 settembre 2020 e Boniface entrò al 90esimo di Milan-Bodo/Glimt, terzo turno preliminare di Europa League; a brillare, in quella gara, era stato Hauge, poi acquistato proprio dal Milan, ma mai esploso definitivamente, tanto da tornare, nel giro di tre anni, nella sua Bodo.
Gol e l'affermazione in Bundesliga
Per Boniface, invece, c'è voluto qualche tempo in più per mostrare il suo valore, ma, rispetto all'ex compagno norvegese, la sua ascesa non si è fermata. 23 gol in 66 presenze con il Bodo/Glimt, prima del passaggio all'Union Saint-Gilloise, dove stupisce tutti con 17 gol in 51 presenze totali e grandi prestazioni in campo europeo, tali da garantirgli il titolo di capocannoniere dell'Europa League con 6 reti nel torneo vinto dal Siviglia ai rigori contro la Roma. Lo nota il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che decide di farne la punta della sua ambiziosa formazione: Boniface non tradisce e segna 32 reti in 61 partite. Una gara sì e una no in gol: non male. Vince una Bundesliga, una Supercoppa tedesca e una Coppa di Germania. E segna anche al Milan, lo scorso 1 ottobre, in Champions League: 1-0 firmato Boniface.
Pregi e difetti
Si tratta, dunque, di un attaccante molto prolifico e completo: alla grande forza fisica (è alto 1,90 metri) e al potente atletismo, con la velocità in campo aperto tra le sue qualità migliori, aggiunge una più che discreta tecnica di base. Il Milan ne ha verificato la pericolosità nella già citata sfida di Champions: in quel match, Boniface fu un vero e proprio spauracchio per Tomori e compagni. Averlo dalla propria parte, con il gioco di Allegri, è certamente meglio. Però, c'è un punto debole. E non da poco. La cartella clinica del 25enne è ricca di problemi: due rotture del legamento crociato alle spalle nel 2018-2019 e nel 2020-2021 e tutta una serie di noie muscolari che lo hanno costretto a saltare più di 30 partite nelle ultime due stagioni (solo 12 presenze e 3 gol nel 2025), durante le quali ha avuto anche qualche guaio di convivenza con Xabi Alonso. La partecipazione alla Coppa d'Africa tra dicembre e gennaio, nonostante le discussioni con il ct Chelle, è un ulteriore neo da considerare.
La scelta di Tare
Per Tare, tutto sommato, vale la pena rischiare. La formula dell'operazione permette ai rossoneri di verificare la tenuta del ragazzo senza svenarsi subito economicamente. Cosa che, invece, sarebbe stata necessaria per portare a Milano Rasmus Hojlund o Dusan Vlahovic: il danese vuole partire solo a titolo definitivo e non accetta l'obbligo di riscatto proposto dal club rossonero, mentre per il serbo resistono le alte richieste della Juventus per il cartellino e quelle d'ingaggio e commissioni del calciatore. Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Lisbona, è stato solo valutato. Manca poco, dunque, affinché Boniface sia incoronato nuovo 9 del Milan.
