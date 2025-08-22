Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, ecco Boniface: l'arrivo in città per le visite mediche

L'attaccanre nigeriano sta per diventare un nuovo giocatore rossonero: arriva dal Bayer Leverkusen
1 min

Victor Boniface è sbarcato nel pomeriggio di oggi, 22 agosto, all’aeroporto di Linate a Milano. L’attaccante nigeriano, classe 2000, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan.

Milan, Boniface è arrivato in città per le visite mediche

Il centravanti arriva dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Nelle prossime ore Boniface sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

I numeri con il Bayer Leverkusen

Nell'ultima stagione al Bayer Leverkusen, la punta ha collezionato ventisette presenze in tutte le competizioni, segnando undici reti. Per lui anche quattordici gare saltate a causa di problemi fisici.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

