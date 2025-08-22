Milan, ecco Boniface: l'arrivo in città per le visite mediche

Victor Boniface è sbarcato nel pomeriggio di oggi, 22 agosto, all’aeroporto di Linate a Milano. L’attaccante nigeriano, classe 2000, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan.
Milan, Boniface è arrivato in città per le visite mediche
Il centravanti arriva dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Nelle prossime ore Boniface sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.
I numeri con il Bayer Leverkusen
Nell'ultima stagione al Bayer Leverkusen, la punta ha collezionato ventisette presenze in tutte le competizioni, segnando undici reti. Per lui anche quattordici gare saltate a causa di problemi fisici.