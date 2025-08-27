Il Milan si muove per Rabiot: colloquio con la mamma-agente

Crisi Rabiot-Marsiglia, il Milan prova ad infilarsi

Una volta definita la questione col giocatore, ci sarà da sistemare quella con il Marsiglia, squadra in cui Rabiot vive, al momento, da separato in casa. Ieri sera il primo contatto tra i club. Roberto De Zerbi ha provato a riaprire un dialogo con Rabiot dopo gli alterchi dei giorni precedenti: «La speranza che ho, e non è solo legata al valore del giocatore, ma alla persona, è che, anche se ha commesso un errore, ci sia la possibilità di ricomporre la cosa, che le cose si sistemino. Non serve a nulla puntare il dito, cercare colpevoli. La cosa più importante è riuscire ad andare avanti, e per farlo a volte è necessario fare un passo indietro rispetto alle decisioni prese, con umiltà, con intelligenza». Il tecnico bresciano, dunque, ha aperto le porte alla riconciliazione, ma la società, per ora, non si è detta disponibile a compromessi. Ed è in questa impasse che il Milan vuole infilarsi, provando a strappare il francese al Marsiglia a condizioni favorevoli.