Il Milan si muove per Rabiot: colloquio con la mamma-agente

Si torna sempre dove si è stati bene. E Massimiliano Allegri, che si è trovato improvvisamente accerchiato dai guai dopo la clamorosa debacle all'esordio in campionato a San Siro contro la Cremonese, ha pensato bene di rifugiarsi nelle sue certezze, chiedendole ai suoi dirigenti. Tra gli interventi richiesti dall'allenatore rossonero nel summit di domenica mattina, infatti, c'è anche quello di un centrocampista dai piedi buoni, una mezzala tecnica, ma anche fisica, in grado di gestire la fase di possesso e di regalare qualche gol alla squadra. E il nome è nella sua lista verde degli amici più stretti da anni: Adrien Rabiot.
Milan-Rabiot, i primi contatti
Nelle ultime ore, il Milan si è mosso concretamente per il centrocampista francese. I primi colloqui sono stati con l'entourage del classe 1995, rappresentato dalla mamma Veronique. Igli Tare necessitava di capire se Rabiot ha intenzione, innanzitutto, di trasferirsi al Milan; l'assenza dalle Coppe europee dei rossoneri, d'altronde, rende un po' più dubbioso il tutto. Ma per Massimiliano Allegri, il francese potrebbe anche fare un passo indietro sulle sue ambizioni, rinunciando ad un anno di Europa per ricongiungersi con l'allenatore che più lo ha esaltato (ed elogiato) in carriera.
Crisi Rabiot-Marsiglia, il Milan prova ad infilarsi
Una volta definita la questione col giocatore, ci sarà da sistemare quella con il Marsiglia, squadra in cui Rabiot vive, al momento, da separato in casa. Ieri sera il primo contatto tra i club. Roberto De Zerbi ha provato a riaprire un dialogo con Rabiot dopo gli alterchi dei giorni precedenti: «La speranza che ho, e non è solo legata al valore del giocatore, ma alla persona, è che, anche se ha commesso un errore, ci sia la possibilità di ricomporre la cosa, che le cose si sistemino. Non serve a nulla puntare il dito, cercare colpevoli. La cosa più importante è riuscire ad andare avanti, e per farlo a volte è necessario fare un passo indietro rispetto alle decisioni prese, con umiltà, con intelligenza». Il tecnico bresciano, dunque, ha aperto le porte alla riconciliazione, ma la società, per ora, non si è detta disponibile a compromessi. Ed è in questa impasse che il Milan vuole infilarsi, provando a strappare il francese al Marsiglia a condizioni favorevoli.
Milan-Rabiot, tutte le cifre
Il costo del cartellino si aggira sui 10-15 milioni di euro circa, mentre per l'ingaggio si dovrà garantire a Rabiot uno stipendio da top della rosa che arrivi almeno a sfiorare i 5 milioni di euro annui. Per abbassare le richieste, il Milan potrebbe proporre al Marsiglia il cartellino di Ismael Bennacer, esubero di casa rossonera e già passato dalla Provenza da gennaio a giugno 2025. Come alternativa all'ex Juventus, resta vivo il nome di Giovanni Fabbian del Bologna, per il quale è pronta l'offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il tutto, comunque, è sempre subordinato alla cessione di Yunus Musah all'Atalanta, per il quale si tratta su una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.
