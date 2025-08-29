Tare, messaggio alla Roma: “Dovbyk al Milan? Si può fare lo scambio con Gimenez”

Dopo il debutto da incubo contro la Cremonese, il Milan sfida il Lecce nella seconda giornata di campionato. I rossoneri continuano a lavorare sul mercato , come raccontato dal ds Igli Tare nel pre-partita. Mentre si studiano altri colpi, è già arrivato Nkunku : "È sempre statp nei nostri radar, abbiamo cercato di completare il reparto lì davanti ci siamo accorti di una mancanza dal punto di vista della velocità, soprattutto dopo l'infortunio di Leao. Abbiamo approfittato della situazione che aveva col Chelsea".

Tare, messaggio alla Roma: "Lavoriamo sullo scambio Dovbyk-Gimenez"

Nkunku, però, non sarà l'ultimo colpo. E Tare, ai microfoni di Sky, manda un messaggio alla Roma: "Numericamente penso che ci serva un'altra pedina. Dovbyk? Stiamo valutando uno scambio con Gimenez e vediamo dopo la partita se sarà possibile. Può arrivare anche se rimane Gimenez? No, non sarà possibile. Giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: l'affare si farà solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo".

Tare sul futuro di Akanji e Musah

Poi su Akanji: "Ancora non l'abbiamo convinto, però questo cambio di modulo degli ultimi giorni ci ha messo in difficoltà. In queste ultime 72 ore dovremo essere bravi a portare a casa un giocatori di esperienza. Lui ha tutto quello che serve per giocare per il Milan. I due gol presi con la Cremonese credo siano frutti di disattenzione, da qui è maturata la scelta del cambio di modulo, per dare più sicurezza alla squadra. Per noi è stata una settimana da incubo, dobbiamo subito fare risultato. La società ci ha messo in condizione di lavorare e completare la rosa, stasera è una partita importante per il nostro percorso, dobbiamo vincerla a tutti i costi. Musah? Valutiamo dopo la partita la situazione, abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jahsari ha complicato un po' la situazione".