Milan, accordo di massima con il Marsiglia per Rabiot: i dettagli

Adrien Rabiot è sempre più vicino a tornare in Italia. Il Milan ha trovato l’accordo di massima con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento del centrocampista francese, operazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro bonus inclusi.
Milan, Rabiot sempre più vicino: la situazione
L’intesa definitiva tra i club potrebbe arrivare al termine della prossima gara dei francesi. Parallelamente, i rossoneri stanno limando gli ultimi dettagli con il giocatore, che dovrebbe firmare un contratto quadriennale. Per Rabiot si tratterebbe di un ritorno in Serie A e di una nuova avventura sotto la guida di Massimiliano Allegri.