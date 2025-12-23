Milan, Fullkrug operativo: ecco da quando potrà schierarlo Allegri, c'è la data

Ecco il rinforzo per Massimiliano Allegri . Tutto fatto per il centravanti tedesco Niclas Fullkrug , 33 anni a febbraio, sbarcato ieri in tarda serata a Malpensa. Il West Ham ha controfirmato i documenti e dato il via libera per il passaggio della punta in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro . Il giocatore stamattina sosterrà le visite mediche di rito alla clinica “La Madonnina”, mentre nel pomeriggio firmerà il contratto fino al 30 giugno 2026, e in questi sei mesi percepirà 1,5 milioni di euro netti. Domani invece ci sarà il primo contatto con la squadra e con le strutture di Milanello. Il club londinese inizialmente aveva chiesto l’obbligo di riscatto ma alla fine ha accettato le condizioni dettate dal Milan anche per la forte volontà del giocatore di sbarcare a Milano. Fullkrug infatti aveva ricevuto anche proposte in Bundesliga, dal Wolfsburg e dal Bayer Leverkusen, ma appena ha saputo dell’interessamento dei rossoneri ha rifiutato qualsiasi altra destinazione.

Milan, Fullkrug subito a disposizione di Allegri

Il Milan ha piazzato il colpo ancor prima di Natale per permettere al tecnico di lavorare sin da subito con Fullkrug e impiegarlo dalla prima partita del nuovo anno. Infatti grazie ad una speciale deroga concessa dalla FIGC, il Milan potrà utilizzare la punta tedesca anche a Cagliari il 2 gennaio, data di apertura della sessione invernale 2026. La modifica al regolamento è arrivata proprio ieri, questo permetterà al tecnico rossonero di poter convocare Fullkrug e schierarlo eventualmente nel corso della partita in Sardegna.

Milan, i motivi della scelta in attacco

Il Milan avrebbe potuto attendere altre opportunità di mercato per l’attacco, ma ha scelto di intervenire in anticipo per avere un giocatore subito pronto. Fullkrug è una punta classica d’area di rigore, un elemento che potrebbe far comodo ad Allegri sia per trasformare in gol i cross che arrivano dalle fasce, ma soprattutto per far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Caratteristiche che al Milan non possiede nessun attaccante attualmente in rosa. Per Allegri i titolari saranno sempre Leao e Pulisic ma Fullkrug potrà contribuire nei finali delle partite. Il dubbio resta sulle condizioni fisiche, perché spesso è costretto a fermarsi per intoppi muscolari. E infatti il giocatore in questi dieci giorni a Milanello rifarà la preparazione con lo staff rossonero per essere arruolabile nel primo match di gennaio.

Milan, arriva il "nuovo Vlahovic"

Il Diavolo però non si ferma a Fullkrug, perché sta per chiudere un giovane per Milan Futuro, e si tratta del classe 2007 Andrej Kostic. Il montenegrino del Partizan Belgrado viene visto in patria come il “nuovo Vlahovic” e l’acquisto in prospettiva del club rossonero verrà fatto per anticipare la concorrenza di molte società europee. Kostic ha già segnato 8 reti nel campionato serbo e per questo la cifra che il Milan spenderà non sarà bassa, si parla infatti di circa 5 milioni di euro più una serie di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Milan al lavoro anche per la difesa

La dirigenza milanista sta lavorando per prendere anche un difensore centrale che possa giocare pure come braccetto. Un jolly difensivo che vada a coprire il doppio ruolo in caso di necessità, ma che nelle gerarchie non sia un titolare. Il Diavolo, infatti, non vuole toccare gli equilibri in difesa che si sono creati con Tomori, Gabbia e Pavlovic, dunque cerca un elemento che vada a completare le alternative ai titolari. In uscita invece c’è Odogu che non ha mai giocato in campionato con Allegri.