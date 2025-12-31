Milan, Nkunku davanti al bivio: Tedesco lo chiama al Fenerbahce

Il futuro di Christopher Nkunku resta incerto e nei prossimi giorni l’attaccante del Milan sarà al centro di dinamiche di mercato. Il francese piace tantissimo al Fenerbahce , con il tecnico Domenico Tedesco che si è mosso in prima persona per contattare il giocatore rossonero. I due hanno lavorato insieme a Lipsia e hanno un grande rapporto, infatti il club turco vorrebbe puntare su Nkunku per rinforzarsi a gennaio e nelle scorse ore c'è stato il primo contatto tra società. Il Diavolo è stato informato dell’interessamento del Fenerbahce, con Tare e Furlani che sono consapevoli di questo tentativo in corso della società turca. L’affare potrebbe decollare solamente con un’offerta da 35 milioni di euro , mentre al momento il Fenerbahce vorrebbe abbassare le richieste dei rossoneri. La prima proposta è quella di un prestito con diritto ma il Diavolo vorrebbe incassare tutto e subito. Solamente così la dirigenza di via Aldo Rossi prenderebbe seriamente in considerazione la cessione di Nkunku. I contatti andranno avanti anche nei prossimi giorni, il Fenerbahce è intenzionato a provarci fino alla fine. Per il francese sono arrivate proposte anche dal campionato arabo.

Milan-Nkunku, è già finita? Tutti i precedenti

Un possibile addio dopo appena cinque mesi, quindi. E non sarebbe la prima volta per il Milan. Già l’anno scorso era accaduto con Morata. Lo spagnolo era stato acquistato in estate dall’Atletico Madrid ma una serie di cause hanno portato l’ex Juve a lasciare il club nel mercato di gennaio per trasferirsi proprio in Turchia. Lo stesso destino era capitato a Higuain nel 2019, un’esperienza di appena cinque mesi al Milan prima di salutare a gennaio, e in passato pure Fernando Torres ha vissuto Milano una manciata di mesi prima di partire. Tutti attaccanti arrivati con l’intenzione di cambiare le sorti del Milan ma che poi hanno deluso e salutato.

Nkunku riflette, Allegri ci punta contro il Cagliari

Il Milan è aperto alla cessione di Nkunku qualora arrivassero 35 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club di non registrare una minusvalenza a bilancio, in quanto in estate i rossoneri hanno investito 37,5 milioni più bonus per prelevarlo dal Chelsea. Ma andrebbe convinto anche il giocatore. Infatti per ora il francese non vuole lasciare il Milan, anzi, ritiene di aver ancora possibilità di affermarsi nella squadra di Allegri e vorrebbe proseguire almeno fino al termine della stagione. Nkunku pensa che gli infortuni e un periodo di adattamento più lungo lo abbiano frenato in questa prima parte di stagione, ma con i due gol al Verona ora potrà cominciare la vera avventura con il Diavolo. La doppietta di domenica scorsa ha sbloccato mentalmente il giocatore, e pure Allegri spera che possa fare la differenza anche nella trasferta a Cagliari. Infatti in Sardegna dovrebbe giocare ancora lui dall’inizio, considerando che Rafa Leao non è ancora al top della forma mentre Niclas Fullkrug ha pochi minuti a disposizione nel finale.