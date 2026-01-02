Milan, ufficiale Fullkrug: a Cagliari può andare in panchina grazie a una deroga, che numero di maglia indossa
Ora è ufficiale: Niclas Füllkrug è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante tedesco già da giorni è a Milano ed era in tribuna nella scorsa partita di campionato contro il Verona. Nonostante il suo arrivo sia stato ufficializzato oggi, l'ex Borussia Dortmund e West Ham potrà scendere in campo già a partire dalla partita di stasera contro il Cagliari: questo grazie a una deroga che Cagliari e Milan hanno ottenuto dalla Figc che permette ai giocatori tesserati nello stesso giorno della partita di essere in distinta. Il Milan via Pec dovrà comunicare alla Lega Serie A entro le 16 la modifica della lista per il campionato. Fullkrug ieri è partito con la squadra verso la Sardegna e, se Allegri lo riterrà pronto, lo potrà portare in panchina ed eventualmente metterlo a gara in corso.
Ufficiale, Fullkrug al Milan: il comunicato
Questo il comunicato del club: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC. Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l'Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga. Nell'estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l'avventura con il Borussia, l'attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar. Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9".