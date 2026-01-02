Milan, ufficiale Fullkrug: a Cagliari può andare in panchina grazie a una deroga, che numero di maglia indossa

Ora è ufficiale: Niclas Füllkrug è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante tedesco già da giorni è a Milano ed era in tribuna nella scorsa partita di campionato contro il Verona. Nonostante il suo arrivo sia stato ufficializzato oggi, l'ex Borussia Dortmund e West Ham potrà scendere in campo già a partire dalla partita di stasera contro il Cagliari: questo grazie a una deroga che Cagliari e Milan hanno ottenuto dalla Figc che permette ai giocatori tesserati nello stesso giorno della partita di essere in distinta. Il Milan via Pec dovrà comunicare alla Lega Serie A entro le 16 la modifica della lista per il campionato. Fullkrug ieri è partito con la squadra verso la Sardegna e, se Allegri lo riterrà pronto, lo potrà portare in panchina ed eventualmente metterlo a gara in corso.