Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per Mateta

MILANO - Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, deve averla pensata così quando ha deciso, nelle scorse ore, di affondare il colpo per Jean-Philippe Mateta , attaccante francese classe 1997 di proprietà del Crystal Palace molto vicino a vestirsi di rossonero. In estate o subito? Beh, il detto dà una prospettiva chiara: piuttosto che aspettare, meglio avere subito a disposizione ciò che serve ; anche a discapito delle casse del club, con qualche milioncino speso in più rispetto alle previsioni iniziali. Ed ecco che il colosso (è alto 1.93 metri) nato a Sevran, a circa 20 km da Parigi, potrebbe arrivare a Milano e indossare la sciarpa milanista già nelle prossime ore , entro il gong del mercato invernale. È vicinissimo al Milan.

Mateta, le caratteristiche che piacciono al Milan

L’idea non è nata di recente: il Milan segue Mateta già da diversi mesi. Le sue caratteristiche tecniche, d’altronde, rispecchiano ciò che il club rossonero cerca da tempo: nove fisico, ma atletico e veloce, capace di giocare in area di rigore e di esaltarsi negli spazi; i 38 gol negli ultimi due campionati e mezzo di Premier League dimostrano che la porta la vede. Di lui si è recentemente accordo anche Deschamps: il ct lo ha convocato per le ultime tornate di qualificazioni e lo ha messo in lista per il prossimo Mondiale; considerando il parco attaccanti a disposizione dei transalpini, un bell’attestato di stima. Altra dote importante di Mateta è il contratto in scadenza a giugno 2027: l’epurazione dalla squadra di Glasner è in corso (l’addio di Eze verso l’Arsenal ad agosto, quello di Guehi verso il Manchester City ad inizio gennaio) e il numero 14 non sfuggirà a questo trend.

La trattativa tra i rossoneri e il Crystal Palace

Anzi: l’idea del Crystal Palace era quella di cedere subito il giocatore in Premier League, sponda Nottingham Forest, ad una quarantina di milioni di euro. Mateta, però, ha ricevuto prima la chiamata della Juventus e poi quella del Milan. E ha detto alt. Il richiamo dei top club italiani è troppo più forte rispetto a quelli della foresta di Sherwood: a 28 anni compiuti, è il momento per lui di alzare l’asticella. E il Milan ci si è fiondato. Ieri, l’agente del calciatore era a Casa Milan per trattare l’affare direttamente con Furlani. L’accordo tra i club c’è già sulla base di 33-34 milioni di euro. Quello con il giocatore pure: un quadriennale più opzione per il quinto anno a 3-3,5 milioni di euro a stagione.

Attacco 'affollato' per Allegri

Se l’affare dovesse andare in porto, grazie all’arrivo di Guessand in prestito dall’Aston Villa (annunciato ieri in serata) a Londra, Allegri si ritroverebbe in rosa ben sei attaccanti: Leao, Pulisic, Fullkrug, Mateta, Nkunku e Gimenez. Se il messicano non rientrerà prima di aprile dall’infortunio alla caviglia, sul francese ex Chelsea si sono riaperte le porte della cessione: piace al Fenerbahce, che è anche su Lookman, e anche in Italia, dove la Roma, in cerca di esterni/seconde punte sta valutando anche il suo profilo. Comunque, anche senza cessione di Nkunku, il Milan potrebbe acquistare Mateta. D’altronde, perché rimandare a domani quello che si può fare oggi?