Il Milan saluta Jimenez: ufficiale il riscatto del Bournemouth

Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. L'esterno spagnolo in estate aveva lasciato il Milan in prestito per il club di Premier League, che ora ha ufficializzato il riscatto in seguito al raggiungimento di un numero di presenze corrispondente alla metà dei match stagionali delle Cherries. In Inghilterra ha trovato la sua dimensione: 23 partite, un gol e un assist tra Premier e FA Cup. È uno dei fedelissimi dell'allenatore Iraola che lo fa giocare praticamente sempre, solo una partita saltata finora. Con questa operazione, il Milan ha incassato 19 milioni di euro più di bonus, da dividere con il Real Madrid, club di origine del giocatore, che ha mantenuto il diritto al 50% della cifra sulla futura rivendita del giocatore.