giovedì 12 febbraio 2026
Il Milan saluta Jimenez: ufficiale il riscatto del Bournemouth© Getty Images

Il Milan saluta Jimenez: ufficiale il riscatto del Bournemouth

Lo spagnolo aveva lasciato i rossoneri in prestito la scorsa estate, ora il club di Premier ha ufficializzato il riscatto
2 min
Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. L'esterno spagnolo in estate aveva lasciato il Milan in prestito per il club di Premier League, che ora ha ufficializzato il riscatto in seguito al raggiungimento di un numero di presenze corrispondente alla metà dei match stagionali delle Cherries. In Inghilterra ha trovato la sua dimensione: 23 partite, un gol e un assist tra Premier e FA Cup. È uno dei fedelissimi dell'allenatore Iraola che lo fa giocare praticamente sempre, solo una partita saltata finora. Con questa operazione, il Milan ha incassato 19 milioni di euro più di bonus, da dividere con il Real Madrid, club di origine del giocatore, che ha mantenuto il diritto al 50% della cifra sulla futura rivendita del giocatore. 

Jimenez al Bournemouth, è ufficiale

L'ex Roma, oggi President of Football Operations del Bournemouth Tiago Pinto ha commentato così l'operazione: "Alex è un giovane talento, che ha già dimostrato la sua energia e il suo impegno nei confronti della squadra durante questi primi mesi con il club. Ha un pedigree incredibile, avendo iniziato a crescere sia nel Real Madrid che nel Milan. Siamo lieti di averlo come parte del nostro progetto, iniziato la scorsa estate e che ora prosegue dopo l'attivazione dell'obbligo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

