"Milan, l'affare André è bloccato: ecco cosa manca per chiudere l'operazione"
MILANO - Il trasferimento del giovane centrocampista André Santos al Milan non è stato ancora completato formalmente dal Corinthians, ma l'operazione sarebbe in dirittura d'arrivo anche senza la firma del presidente del Timao, Osmar Stabile. Secondo quanto riportato da 'ESPN', il club rossonero sarebbe infatti tutelato dallo scambio delle bozze contrattuali tra le parti. Dal punto di vista giuridico, la situazione rientrerebbe nel concetto di "binding offer", una proposta formalmente vincolante che stabilisce un impegno tra le parti e impone il rispetto delle condizioni concordate, inclusi valori economici e modalità della transazione.
Milan, affare Andrè bloccato: cosa succede ora
Nel caso in cui Stabile dovesse decidere di non firmare l'accordo nei prossimi giorni, il Milan - che nel frattempo ha già raggiunto l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2031 - starebbe valutando l'ipotesi di rivolgersi alla Fifa per sbloccare la situazione. L'intesa tra i due club è stata definita venerdì scorso sulla base di 15 milioni di euro più bonus per l'acquisizione del 70% dei diritti economici del calciatore, quota attualmente in possesso del Corinthians. Il restante 30% appartiene allo stesso Andrè che avrebbe accettato di rinunciare alla propria parte per facilitare la chiusura dell'affare. Il trasferimento definitivo, tuttavia, avverrebbe soltanto dopo i Mondiali. A soli 19 anni, André è infatti considerato uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano.