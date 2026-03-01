MILANO - Il trasferimento del giovane centrocampista André Santos al Milan non è stato ancora completato formalmente dal Corinthians, ma l'operazione sarebbe in dirittura d'arrivo anche senza la firma del presidente del Timao, Osmar Stabile. Secondo quanto riportato da 'ESPN', il club rossonero sarebbe infatti tutelato dallo scambio delle bozze contrattuali tra le parti. Dal punto di vista giuridico, la situazione rientrerebbe nel concetto di "binding offer", una proposta formalmente vincolante che stabilisce un impegno tra le parti e impone il rispetto delle condizioni concordate, inclusi valori economici e modalità della transazione.