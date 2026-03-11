Allegri studia il Milan del futuro: più Gila di André

MILANO - Sarà un Milan ancora più competitivo la prossima stagione. Massimiliano Allegri ha le idee chiare sui ruoli e sulle caratteristiche dei giocatori da acquistare per rinforzare la rosa. Il tecnico rossonero vuole lottare non solo per lo scudetto, ma vorrebbe disputare una Champions League all’altezza del Milan, ecco perché ci saranno diversi innesti da fare. La dirigenza è già attiva perché tra marzo e aprile si gettano le basi delle operazioni che poi andranno a concludersi con l’apertura del mercato, e tra i profili monitorati dal direttore sportivo Igli Tare c’è pure Mario Gila, difensore della Lazio, prossimo avversario in campionato. Per tutta la stagione lo spagnolo è rimasto nel mirino dei rossoneri, tanto che a gennaio ci sono stati dei dialoghi con il procuratore del difensore. Ma il Milan non ha voluto fare un’offerta perché ha deciso di rimandare tutto per l’estate quando la Lazio potrà chiedere una cifra più bassa, considerando che Gila ha solamente un anno di contratto e la stagione dei biancocelesti non è stata esaltante. Il Diavolo punta a prenderlo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale che andrà al Real Madrid.