Alajbegovic, il Milan prova il blitz per superare la Roma: il Bayer vuole l’offerta

Kerim Alajbegovic non ha ancora smesso di far impazzire l'Italia. Ci era riuscito già un paio di settimane fa con la sua Bosnia, giustiziera degli azzurri nei playoff di qualificazione ai Mondiali , e ci sta riuscendo ancora oggi, con il suo nome finito sui taccuini dei top club di Serie A. È, d'altronde, uno di quei talenti da non lasciarsi scappare, da prendere prima che diventino eccessivamente costosi per le casse delle squadre italiane: a poco più di 15 milioni di euro, il classe 2007 è appetibile per molte formazioni. Due, in particolare, gli hanno messo gli occhi addosso e hanno concretamente iniziato a sondare il terreno con l'entourage: Milan e Roma. L'estate di Alajbegovic si preannuncia, dunque, già caldissima. E non solo per il Mondiale conquistato da protagonista.

Il Bayer chiede soldi

Una certezza che vale come premessa: il bosniaco cambierà casacca già alla fine di giugno, perché un accordo di trasferimento è stato finalizzato lo scorso 27 marzo con il rientro al Bayer Leverkusen; le Aspirine hanno, infatti, esercitato il diritto di riacquisto dal RB Salisburgo per 8 milioni di euro, facendo firmare al ragazzo un contratto quinquennale a partire dal 1 luglio 2026. Lo stesso Alajbegovic se ne è detto ampiamente soddisfatto: «Per me è un salto di livello. Conosco il club, il Bayer Leverkusen ha standard altissimi. È una squadra tra le prime 16 in Europa e sempre protagonista in Bundesliga. Molti giovani ci sono passati, voglio fare lo stesso». La dirigenza tedesca ha fatto subito intendere di voler puntare su di lui: «Kerim non solo ha soddisfatto le alte aspettative riposte in lui a Salisburgo, le ha superate in pochissimo tempo - ha spiegato il direttore sportivo Simon Rolfes - Nonostante la giovane età, è stato un punto fermo e ha brillato anche in Europa, nelle qualificazioni di Champions League e nelle gare di Europa League. Siamo certi che potrà avere un ruolo importante anche al Bayer 04 nei prossimi anni».

Il profilo di Alajbegovic

Ciò che non ha specificato Rolfes, è che il Bayer sia già aperto a delle contrattazioni. Il valore del bosniaco si è più che raddoppiato rispetto agli 8 milioni di euro pagati per la recompra e, se dovesse fare un Mondiale di livello, il prezzo potrebbe lievitare ancora. Per questo motivo, il Milan sta lavorando per anticipare i tempi, cercando di lavorare con l'entourage del 19enne nato a Colonia per poi andare a parlare in maniera serrata con la dirigenza del Leverkusen. In generale, l'interesse del Milan per Alajbegovic apre a riflessioni interessanti sul prossimo futuro. Il classe 2007 nasce come esterno sinistro, è un ala rapida, dal dribbling secco, a cui piace partire da sinistra per accentrarsi sul destro; può giocare, però, anche dall'altro lato, mantenendo il binomio fascia-piede, o da seconda punta, quindi in appoggio ad un attaccante centrale. Molto, dunque, lascia pensare che, in estate, Massimiliano Allegri lavorerà ad una formazione più offensiva, abbandonando il 3-5-2 per un undici che comprenda esterni di ruolo. Alajbegovic è uno di questi, uno di quelli che fanno impazzire.