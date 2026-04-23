Il Milan batte un colpo: Goretzka allo sprint, c’è ottimismo

Al Milan mancano cinque punti, da conquistare entro le prossime cinque giornate di campionato, per qualificarsi ufficialmente alla prossima Champions League. E, una volta raggiunto l'obiettivo, sarà tempo di sedersi ad un tavolo per programmare in maniera concreta il prossimo futuro; ad occuparlo, nelle sedie principali, Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani. È dal loro colloquio che nascerà il nuovo Milan . Il tecnico livornese è stato chiaro: la sua volontà (e anche la sua priorità) è di restare al Milan, ma vuole una squadra che competa per vincere e, per farlo, serviranno almeno quattro acquisti di livello, di esperienza, di status, col phisique du role da Milan. La sensazione è che l'ad rossonero accetterà le richieste dell'allenatore, promettendo di portare a casa quanto da lui richiesto. Solo che serve un segnale, un fatto concreto che confermi l'intenzione. Che non restino solo parole, insomma. Va in questa direzione, dunque, l'accelerata del Milan per Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto tra poco più di due mesi con il Bayern Monaco. Il club rossonero lo corteggia da tempo e si è più volte informato, soprattutto indirettamente, sulle sue volontà, sul suo stato di forma, sulla sua ambizione. O gni risposta è stata positiva: il 31enne nato a Bochum non pensa che sia arrivato il momento di trasferirsi in lidi calcisticamente più ricchi e più esotici, ma sente il bisogno di tentare una nuova esperienza dopo una carriera di trofei in Bundesliga.

Milan al lavoro per Goretzka

Arrivato alla corte bavarese nel 2018 dopo essere stato lanciato dallo Schalke 04, Goreztka è stato uno dei perni dei tedeschi degli ultimi anni: 305 presenze complessive tra tutte le competizioni, 49 gol e 51 assist all'attivo, uomo di sostanza e di rendimento in mezzo al campo. Lo è stato anche in questa ultima stagione: 27 partite giocate in Bundesliga, di cui 21 dall'inizio e 6 a gara in corso e 9 presenze, ma solo una da titolare, nella Champions League in corso; non più un nome fisso tra gli undici iniziali, insomma, ma presente, affidabile, continuo. Se ci fossero dubbi sulle sue condizioni fisiche e atletiche, basta dare uno sguardo alle statistiche prima citate e alla sua cartella clinica: l'ultimo infortunio risale esattamente ad un anno fa, quando subì una lieve contusione in un contrasto con un avversario. In sostanza: Goretzka è ancora ampiamente abile e arruolabile e Allegri lo ritiene essenziale per la crescita della sua squadra, soprattutto dal punto di vista della personalità e dell'esperienza per affrontare il percorso in Champions League e per provare a giocarsi lo Scudetto in campionato fino alla fine. In un ipotetico centrocampo a tre, giocherebbe da mezzala destra con Rabiot dalla parte opposta; in mezzo, se dovesse continuare la carriera in rossonero, ecco Modric, per una mediana di altissimo profilo. L'intenzione, anche in questo caso, deve essere seguita dai fatti: il Milan sta spingendo con Goretzka e gli offrirà un triennale da 5 milioni di euro più bonus legati ai risultati. Il giocatore sembra ben predisposto. L'ottimismo c'è.