Milan, rischio Maignan: convinto al rinnovo da Allegri e Tare, ma ora...

Maignan, torna in in bilico il futuro al Milan

È il caso del portiere Mike Maignan, non più convinto di rimanere in rossonero dopo i licenziamenti del direttore sportivo e dell'allenatore che lo avevano convinto a rinnovare il contratto dopo mesi di complicazioni. Il francese è rimasto al Milan perché Allegri e Tare lo hanno corteggiato assiduamente per un anno, imbastendo un'opera di convincimento che poi ha portato il giocatore a firmare fino al 30 giugno del 2031. L’idea di lavorare con il preparatore dei portieri Claudio Filippi ha portato l’estremo difensore a rimanere a Milanello accettando la proposta di prolungamento.

Chelsea e Bayern Monaco tra le possibili pretendenti

Ma non tutto è stato così semplice. Il portiere infatti aveva rifiutato qualsiasi tentativo di riavvicinamento dopo la rottura con Giorgio Furlani nel gennaio di un anno e mezzo fa, quando il club cambiò le carte in tavola dopo una stretta di mano sul prolungamento. Da quel momento era partito un lungo silenzio sulla trattativa per il rinnovo, poi dall’arrivo del tecnico toscano il rossonero ha cominciato a cambiare idea fino alla firma nello scorso mese di gennaio. Ora però le condizioni sono cambiate, perché Maignan è preoccupato della piega che ha preso il club dopo le ultime settimane. C’è ancora grande incertezza sul futuro e allora Mike sta cominciando a valutare squadre alternative. I suoi agenti si stanno guardando attorno per capire quante possibilità potrebbe avere il portiere di cambiare aria in estate, ma non sarà facile perché in rossonero percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro e soprattutto è blindato da un lungo contratto. Il Chelsea un anno fa ci aveva provato seriamente e ora bisogna valutare se la squadra di Londra vorrà tornare nuovamente sul portiere, così come altre società inglesi. Pure il Bayern Monaco stava studiando il dossier Maignan ma non è avanzato nelle trattative perché ancora legato a Neuer. In estate il Mondiale con la nazionale francese potrebbe giocare a favore del portiere, perché avrà tutti gli occhi addosso, specialmente per una squadra che storicamente è tra le favorite per vincere il titolo.

Il messaggio social del portiere francese

Recentemente il francese è tornato a parlare affidandosi ai social. In un messaggio di ringraziamento per i tifosi, per il sostegno ricevuto nel corso della stagione, Maignan ha poi chiuso il discorso con una frase che ha lasciato a tante interpretazioni: «Prima o poi il Milan risorgerà». Qualcuno ci ha visto un messaggio di saluti, ma la verità è che al momento non ci sono certezze sul futuro del portiere. Valuterà eventuali proposte nel corso della stagione e deciderà se lasciare il Milan, così come altri big della squadra rossonera. Per il Diavolo sarà una lunga sessione estiva.