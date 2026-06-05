D'Amico c'è, atteso oggi l'annuncio della Roma

ROMA - La Roma vede sempre più vicino l’arrivo di Tony D’Amico . Il direttore sportivo attende l’ultimo via libera dall’ Atalanta per chiudere la sua esperienza a Bergamo e iniziare una nuova avventura in giallorosso, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Un’operazione fortemente voluta da Gasperini , che con D’Amico ha condiviso anni di successi all’Atalanta tra qualificazioni in Champions, valorizzazione dei talenti e la storica conquista dell’Europa League.

Roma ambiziosa

Proprio il rapporto di fiducia tra i due rappresenta uno dei pilastri del nuovo progetto romanista: idee comuni, programmazione e una visione condivisa per costruire una Roma più ambiziosa e competitiva. L’attesa sta per finire, D’Amico è pronto a diventare il diesse della Roma.