Più Glasner nella lotta Gerry-Ibrahimovic: il Milan non ha ancora deciso

MILANO - Qualcuno tra gli allenatori prima o poi dirà di sì. O, forse, in dirigenza, qualcuno prima o poi cederà. La situazione allenatore-direttore tecnico in casa Milan è, di fatto, appesa alla speranza di un compromesso, di un primo passo in avanti da fare per evitare che si continui a restare fermi sulle proprie posizioni, danneggiando - ulteriormente e continuamente - il club già messo in condizioni critiche dalla mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila e dal poker di licenziamenti del lunedì nero post Milan-Cagliari. Cardinale e Ibrahimovic lavorano per ricostruire il Milan, ma senza una direzione chiara e, anzi, portando avanti istanze differenti fra loro. E il tempo scorre.

Milan Da Allegri ad… Allegri, tutti gli allenatori del Milan degli ultimi 13 anni: in Champions solo 4 volte! Glasner in vantaggio su Slot In questo momento, il favorito numero uno è Oliver Glasner, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace e libero dal contratto con gli inglesi da una decina di giorni. L'incontro di mercoledì in Germania è servito per aumentare la percentuale del tedesco in rossonero, ma non per renderla certa: l'austriaco è un tecnico quotato, che sa lavorare bene in club con progetti chiari e idee precise (come dimostrato sia al Selhust Park che, qualche anno prima, all'Eintracht di Francoforte), e ha legittimamente qualche dubbio sul fatto che al Milan possa ripetere i successi precedenti con l'attuale gestione del club. La spinta decisiva ad accettare la proposta rossonera potrebbe arrivare dal sì del connazionale Rangnick nel ruolo di direttore tecnico, ma anche qui la questione è ben più densa di un semplice 50 e 50 tra l'okay e il rifiuto l'offerta e vado avanti.

L'alternativa Se la corrente austriaca è fortemente voluta da Gerry Cardinale, Ibrahimovic sta spingendo per una soluzione diversa, resasi fattibile da qualche giorno con il comunicato ufficiale di esonero del Liverpool: Arne Slot, vincitore due campionati fa della Premier League con i Reds, è libero. E potrebbe essere un'idea per il nuovo Milan targato Zlatan. L'olandese, però, va convinto con una importante proposta economica e con la garanzia di non vedere Rangnick tra le fila dirigenziali, profilo di dt a lui non gradito. Gli intrecci, evidentemente, sono tanti. E le questioni aperte pure. Al Milan continua a piovere di tutto e, all'orizzonte, non si vede il cielo sereno: il tempo passa, il mercato incombe, il raduno sarà tra poco più di un mese e il club è ancora senza amministratore delegato, senza direttore sportivo, senza direttore tecnico e senza allenatore. Si è ingenuamente appesi alla speranza che qualcuno, prima o poi, possa dire di sì. O che qualcun altro faccia un passo indietro.

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