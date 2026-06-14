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domenica 14 giugno 2026
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"Il Milan non è stato chiaro": Rangnick spiega il suo rifiuto ai rossoneri

Il 67enne tecnico tedesco ha rivelato i motivi che lo hanno portato a rinnovare con l'Austria, che guida da ct nei Mondiali in corso: cos'ha detto
3 min
TagsrangnickMilanCalciomercato

Mentre le altre big della Serie A programmano il futuro, il prossimo Milan resta ancora un rebus da decifrare. Salutato Max Allegri (destinato al Napoli), per la panchina è ora favorito il portoghese Ruben Amorim dopo la chiusura da parte di Ralf Rangnick, che ha spiegato il suo 'no' ai rossoneri e il conseguente rinnovo con l'Austria (fino al 2027 con possibilità di proroga al 2028 in caso di qualificazione ad Euro 2028), che il 67enne tecnico tedesco sta guidando da ct nei Mondiali 2026 in corso negli Stati Uniti, in Messico e in Canada (l'esordio nel girone J il 17 giugno a San Francisco contro la Giordania).

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Rangnick spiega il suo no al Milan

"Da parte del Milan non c'era chiarezza", ha detto Rangnick nel corso della conferenza con la quale ha annunciato di aver prolungato il suo contratto con la federcalcio austriaca (ORF) -. Con i rossoneri "c'è stato un contatto tre settimane fa e ci sono stati colloqui - ha sottolineato l'allenatore tedesco -. Ho precisato fin dall'inizio che volevo chiarezza prima dell'inizio del Mondiale per me, per la squadra, per il Paese, per la Federazione e per i miei giocatori. Non c'è stata chiarezza". E ancora: "Non ho mai posto richieste, né alla Federcalcio, né al Milan".

 

 

Testa al Mondiale dopo il rinnovo con l'Austria

Il futuro di Rangnick sarà dunque ancora alla guida dell'Austria: “Sono contento di aver preso questa decisione. È importante anche per me personalmente potermi ora concentrare completamente sui giochi qui -, ha detto ancora in un'intervista all'ORF -. Era chiaro che avrei preso questa decisione prima dell'inizio dei Mondiali. Ma non sapevo da molto tempo che tutto lo staff fosse d'accordo e felice di essere qui. Ecco perché posso sedermi qui e dire con una buona sensazione che è la decisione giusta”.

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