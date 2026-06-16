Amorim è il nuovo allenatore del Milan: c'è l'annuncio ufficiale con tutti i dettagli del contratto

MILANO - "Benvenuto al nostro nuovo allenatore, Ruben Amorim". Così sui propri profili social e sul proprio sito ha ufficializzato l'arrivo del 41enne tecnico portoghese (classe 1985), con il quale nelle ore scorse era stato trovato l'accordo per un contratto fino al 2028 (su una base di 3,2 milioni più bonus a obiettivi). L'ex Manchester United prenderà il posto di Massimiliano Allegri (ancora sotto contratto dopo l'esonero e ora pronto a liberarsi per accasarsi al Napoli ).

Amorim nuovo allenatore del Milan: la nota del club

Questa la nota del club rossonero: "AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra maschile a Rúben Amorim. Amorim inizia la carriera da allenatore nel 2018, dopo aver concluso il percorso da calciatore professionista, durante il quale ha indossato le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese. Dopo le prime esperienze in panchina al Casa Pia e al Braga, nel 2020 assume la guida dello Sporting CP, dando inizio a un ciclo caratterizzato da una forte identità di gioco, innovazione e valorizzazione dei calciatori. Un percorso che si traduce in risultati concreti: due titoli di campione del Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa. Prima di approdare al Milan, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Manchester United. Nel corso della sua carriera, Amorim ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco, dimostrando una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita. AC Milan porge un caloroso benvenuto a Rúben e al suo staff".

Le prime parole del portoghese da tecnico rossonero

Nel comunicato vengono poi riportate le prime parole di Amorim da tecnico rossonero: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste - spiega l'allenatore portoghese -. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".

La soddisfazione di Gerry Cardinale

Queste invece le parole usate dal patron Gerry Cardinale per spiegare i motivi per cui la scelta è caduta su Amorim: "Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui - la chiosa del Managing Partner di RedBird Capital Partners - e siamo entusiasti di accoglierlo nel club".