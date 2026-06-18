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Il Milan si tiene Camarda: esercitato il controriscatto, il comunicato ufficiale

Dopo una stagione in prestito al Lecce, l'attaccante rientra alla base. C'è la nota
2 min
TagsMilanCamardaMercato

Francesco Camarda è di nuovo un calciatore del Milan. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata anche l'ufficialità: il club rossonero ha esercitato il diritto di controopzione per riportare a Milanello il giovane attaccante classe 2008, reduce da una stagione in prestito al Lecce. A confermare l'operazione è stato lo stesso club salentino attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".

La stagione di Camarda e il futuro (di nuovo) rossonero

Si chiude così l'avventura di Camarda in giallorosso, dove ha avuto modo di accumulare esperienza nel massimo campionato italiano. Nel corso dell'ultima stagione il centravanti ha collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 801 minuti in campo. Il suo bilancio parla di un gol in campionato e un assist in Coppa Italia. Adesso per Camarda si aprono nuovamente le porte del Milan, che ha deciso di puntare ancora sul talento cresciuto nel proprio settore giovanile, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

 

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