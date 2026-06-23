Spesa portoghese per il Milan di Amorim: chi sono i giocatori seguiti

MILANO - Il nuovo organigramma societario rossonero è tutto da scoprire nella sua operatività : i nomi, tra figure più o meno note e uomini di scrivania, saranno da valutare e da giudicare con il calciomercato . L’unico di cui si sanno molte - calcisticamente parlando - è Ruben Amorim , il nuovo allenatore , il cui ruolo , però, è preannunciato di più ampio respiro . Sarà contento il portoghese , il quale, a Manchester , aveva visto finire la sua avventura in Red Devils proprio a causa dell’ esposizione pubblica sulle sue mansioni . Un tecnico sì, come tutti gli altri, che preferisce essere un manager , cioè un mister capace di fungere anche da dirigente sportivo mettendo mano soprattutto tra le pieghe della strategia sul mercato . Cardinale ha dato il suo assenso : Amorim avrà più poteri . Resta da capire quanto influenti, in primis in materia di capacità di spesa , ma la lista dei desideri per l’estate sarà scritta di suo pugno. E, per quanto possibile, esaudita da Calvelli, Almstadt e - più o meno nuovi - soci .

Milan, prima l'attaccante

Il primo ruolo da rinforzare, secondo il tecnico classe 1985, è la punta centrale. Non esattamente una novità nei discorsi di mercato rossoneri. Allo Sporting Lisbona, Amorim poteva contare su Gyokeres, mentre al Manchester United gli sono stati comprati prima Sesko e poi Cunha: è uno, insomma, abituato a lavorare con gente di alto livello. Alla proprietà, ha chiesto un attaccante di talento e, tra i profili più appetibili economicamente, c’è Goncalo Ramos del Paris Saint-Germain; il costo è di trenta milioni, ma con i francesi si può ragionare anche con modalità diverse di pagamento sfruttando il lavoro dell’agente Jorge Mendes. Ciò che è certo è che, a prescindere dalla permanenza o meno di Santiago Gimenez, ad Amorim sarà regalata una punta centrale. È la prima richiesta in assoluto.

Milan, occhi su Hjulmand

Il mirino del tecnico portoghese si è poi spostato sulla madrepatria e su due giocatori che hanno tratto assai beneficio dal suo arrivo sulla panchina dello Sporting Lisbona. Morten Hjulmand è uno degli esempi più noti, soprattutto perché dall’Italia ci è già passato con l’ottima esperienza al Lecce; Amorim lo avrebbe voluto già a Manchester, ma il danese si mise d’accordo con la proprietà dello Sporting per rimanere un anno in più a Lisbona per poi essere venduto dodici mesi dopo a un prezzo favorevole. Ebbene, l’anno è trascorso e Hjulmand ha bussato alla porta della dirigenza biancoverde dopo aver già salutato tutti i compagni. Per trenta milioni lo si può acquistare. Costa un po’ meno, circa venti milioni, Pedro Gonçalves, esterno classe 1998 sempre allenato da Amorim a Lisbona; il tecnico avrebbe individuato lui come il possibile sostituto di Leao in caso di partenza del 10 verso altri lidi: anche in questo caso, l’aiuto dell’agente Mendes potrebbe risultare decisivo.

Oltre alle questioni in entrata, Amorim è stato chiaro con Cardinale: vorrebbe fossero trattenuti sia Maignan che Rabiot, attendendo una risposta positiva da Modric sul suo futuro. Il nuovo organigramma societario ha iniziato ieri a lavorare per cercare di accontentare il mister.