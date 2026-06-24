Il Milan pensa a Trincao: lo Sporting Lisbona lo valuta 40 milioni di euro

MILANO - Il piano di Ruben Amorim è quello di valutare prima tutti gli elementi della rosa del Milan e poi decidere chi mettere sul mercato . Una scelta prudente , dettata anche dal diktat del proprietario di sfruttare al massimo tutte le risorse interne prima di cedere e comprare. Dunque le valutazioni del tecnico portoghese andranno per gradi , e presto sbarcherà a Milano per cominciare ad organizzare la nuova annata con il suo staff e lo farà nei primi giorni di luglio , poi dal 13 ci sarà il via con il raduno a Milanello . Nel frattempo però sulla scrivania dei nuovi dirigenti di Casa Milan sono arrivati i profili che andranno monitorati nel corso dell’ estate , e ci sono dei nomi che da sempre sono graditi al nuovo allenatore del Milan .

Amorim estimatore di Trincao

In cima alla lista spicca il nome di Francisco Trincao, trequartista o attaccante dello Sporting Lisbona che in passato è stato allenato proprio da Amorim in Portogallo. Trincao, gestito dall’agenzia di Jorge Mendes, sarebbe un profilo consigliato dal nuovo allenatore rossonero per il suo 3-4-2-1. Il 26enne potrebbe giocare dietro la punta ed essere una valida alternativa a Pulisic e Nkunku, altri due giocatori che dovrebbero rimanere in rossonero per allungare la batteria dei trequartisti. L’operazione però si presenta molto complicata perché la valutazione dello Sporting è piuttosto alta, attorno ai 40 milioni di euro, forte anche di un lungo contratto che scade al 30 giugno del 2030.

Trincao, i numeri

Nell’ultima stagione Trincao ha avuto numeri considerevoli in campionato. In 34 presenze ha messo a segno 7 reti ma soprattutto è riuscito a confezionare ben 13 assist per i compagni, diventando così uomo chiave per il campionato dello Sporting Lisbona. A questi numeri vanno aggiunti quelli in Champions League, e sono altrettanto positivi. Trincao ha giocato 11 partite con 4 gol all’attivo e tre suggerimenti vincenti. Proprio queste prestazioni hanno portato il prezzo del giocatore a lievitare ancora di più. Resta sicuramente uno dei profili maggiormente seguiti dal club rossonero per il prossimo mercato, ma ce ne sono altri tra gli appunti di Amorim.

Milan, le altre idee

Poi il Diavolo dovrà prendere una punta che possa risolvere l’annoso problema dei gol. Gonçalo Ramos può essere una pedina mossa da Jorge Mendes, infatti il portoghese potrebbe lasciare il Psg, ma anche in questo caso serviranno una quarantina di milioni. Affari dal punto di vista economico non facili. Invece il Milan potrebbe riaprire il dossier Nicolas Jackson, sicuramente presente nella lista per gli attaccanti e già in passato vicino ai rossoneri. Il senegalese tornerà al Chelsea dopo l’esperienza al Bayern Monaco ma dovrebbe partite nuovamente, nonostante un lungo legame con la società londinese fino al 2033.

A centrocampo invece fa gola Morten Hjulmand, sempre dello Sporting Lisbona ma è un giocatore che Amorim voleva portare anche al Manchester United. L’ex Lecce ha una valutazione alta tuttavia esiste un patto non scritto con lo Sporting dove questa estate potrebbe essere liberato senza richiedere cifre folli. Il Milan potrebbe ragionarci ma, in questo caso, servirà prima fare delle cessioni per rastrellare risorse economiche.