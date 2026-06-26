Goncalo Ramos al Milan, ci siamo: intesa con il Psg a un passo

Gonçalo Ramos si avvicina al Milan di Ruben Amorim . L'attaccante portoghese, attualmente impegnato con la nazionale di Roberto Martinez ai Mondiali 2026 , è a un passo dal club rossonero, che ha deciso di investire sul cartellino del giocatore classe 2001. Intesa vicina con il Psg .

Gonçalo Ramos al Milan, in arrivo l'attaccante del Psg

Affare da oltre 50 milioni di euro tra Milan e Psg, tra parte fissa e bonus. Gonçalo Ramos è la prima scelta per il reparto offensivo di Amorim, che potrebbe presto accogliere il calciatore portoghese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ramos avrebbe già sostenuto le visite mediche in gran segreto 15 giorni fa. Ora, si entra nella fase cruciale della trattativa: contatti continui tra i due club e l'agente Jorge Mendes. Filtra ottimismo.