Milan, Silva ha già dato l’ok: per Amorim sarebbe ideale per la difesa a tre

Sarà la settimana del difensore, ora diventato l’obiettivo primario del Milan dopo l’acquisto dell’attaccante Gonçalo Ramos. I rossoneri in queste ore potrebbero accelerare per Antonio Silva del Benfica , difensore centrale della scuderia Jorge Mendes che piace molto al tecnico Ruben Amorim . Anche lui portoghese, e soprattutto pure lui gestito dal potente agente che ha chiuso qualche giorno fa l’arrivo di Ramos in rossonero. Silva ha già accettato la destinazione italiana, non avrebbe problemi a chiudere il rapporto con il Benfica, la società che lo ha cresciuto nel settore giovanile e poi lanciato in prima squadra dall’agosto del 2022. Basti pensare che a 18 anni indossava la fascia da capitano della squadra Under 19 del Benfica e della nazionale della stessa categoria. Nonostante i 22 anni Silva vanta già 180 presenze in prima squadra, e una discreta esperienza internazionale, avendo disputato sempre le coppe europee. Il suo primo gol in Champions League l’ha realizzato proprio contro una formazione italiana, ovvero nel successo per 4-3 contro la Juventus nei gironi.

Il difensore ha rifiutato il rinnovo

Il club del presidente Manuel Rui Costa, ex rossonero, gli ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo ma Silva l’ha scartata, in attesa di altre opportunità. Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 non permette ai lusitani di avere molto potere contrattuale, e infatti il rischio di perderlo a zero esiste, nonostante una clausola da 100 milioni inserita nel contratto al momento della prima firma nel 2022. Ma la sua posizione rigida sul prolungamento avrà una diretta conseguenza sul prezzo del cartellino. Antonio Silva potrebbe costare dai 20 ai 25 milioni di euro, una spesa che il Diavolo ha messo in preventivo per migliorare il reparto difensivo.

Perfetto per la difesa a tre di Amorim

Ruben Amorim apprezza le qualità di Silva e crede che possa migliorare ancora molto. Il difensore nell’ultimo anno non ha giocato molto, finendo qualche volta in panchina, anche a causa di incomprensioni con il tecnico Josè Mourinho (ora passato al Real Madrid). Una stagione non esaltante, fatta di 26 presenze, un gol e due assist nel campionato portoghese vinto dal Porto, che gli ha fatto perdere anche la convocazione in nazionale per il Mondiale. Per Amorim sarebbe perfetto nel modulo con la linea difensiva a tre, e soprattutto darebbe al tecnico milanista maggiore possibilità di rotazione. Il Milan dovrà aumentare anche il numero dei difensori rispetto alla passata stagione poiché avrà una competizione in più. E se Silva potrebbe essere un affare in entrata, si cercherà di piazzare anche Tomori in uscita. L’inglese è al centro di alcune discussioni, con una posizione poco salda rispetto al passato. Il Diavolo cerca una strada per monetizzare. Al contrario De Winter, Pavlovic e Gabbia resteranno in rosa. Dopo aver preso il difensore, i rossoneri si occuperanno anche di rinforzare il centrocampo, specialmente sugli esterni. Infine c’è la possibilità di tentare il colpo Alajbegović, consigliato a più ripresa da Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese è rimasto stregato dal talento bosniaco e vorrebbe portarlo in rossonero.

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