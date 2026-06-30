  Il baby Longoni lascia il Milan e va al Psg: tutto sul nuovo "caso Donnarumma"

La storia si ripete, cinque anni dopo un altro portiere del Milan finirà al Psg a parametro zero. Nel 2021 Gianluigi Donnarumma, attuale giocatore del Manchester City e della nazionale italiana, decise di non rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri e si accasò al Psg, stavolta toccherà al giovane Alessandro Longoni. Carriere sicuramente diverse, Gigio era titolare inamovibile della prima squadra e percepiva all’epoca già un ingaggio da sei milioni netti, mentre Longoni sperava di essere coinvolto maggiormente tra Milan Futuro e prima squadra ma non è successo, e probabilmente questo ha pesato sulla scelta finale di non prolungare con i rossonero. Il Milan nella scorsa stagione ha voluto affidarsi di più a Torriani e Pittarella, lasciando spazio a Longoni solamente nella squadra Primavera. Una scelta che non ha fatto piacere al giovane portiere e che ha portato a riflessioni sul futuro. La destinazione francese sarà la stessa che nel 2021 scelte Donnarumma, ma sarà il terzo portiere della squadra di Luis Enrique, con la possibilità di giocare nell’Under 23 oltre che in Youth League. Un salto importante per un atleta promettente.