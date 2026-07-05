Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila

MILANO - Un mese fa il Milan navigava a vista su una barca senza equipaggio dopo la decisione del proprietario del club, Gerry Cardinale , di sollevare tutti dall’incarico . Una scelta forte, che ha portato il Diavolo ad attendere il nuovo organigramma dirigenziale per quattro settimane. Poi improvvisamente il cambio di rotta e una prospettiva che comincia ad essere più incoraggiante dopo giorni di burrasca . Il Milan ha aperto le danze del calciomercato italiano con il primo colpo dell’estate, investendo 75 milioni di euro per l’attaccante Gonçalo Ramos . Un cambio di strategie rispetto al passato , quando invece il club attendeva i saldi di fine agosto per piazzare qualche acquisto di livello , e il caso Christopher Nkunku dello scorso mercato è perfetto per rappresentare l’idea .

Milan, nuovo metodo

Questa volta invece il Milan è partito in quarta, anche per lanciare un segnale. Gerry Cardinale ha scelto di acquistare subito la punta, strappando il portoghese al Psg con una cifra record per la società milanista, e non è finita qui. Perché ora il Milan sta per concludere il suo secondo affare, ovvero il difensore Mario Gila della Lazio. Anche qui sono pronti 25 milioni più 5 di bonus. Qualora si dovesse concludere l’operazione con il club biancoceleste, i rossoneri salirebbero già a quota 100 milioni investiti. Insomma nessuno in serie A si sta muovendo con queste cifre, solamente il Como che però ha le risorse della qualificazione in Champions League a differenza dei rossoneri.

Milan, si chiude Gila

Il difensore spagnolo della Lazio potrebbe diventare presto il nuovo baluardo difensivo del Milan. L’affare è in fase di conclusione, serve trovare l’accordo definitivo con il presidente Claudio Lotito e questo potrebbe avvenire domani. Il Milan nelle scorse ore ha concordato tutte le cifre con Mario Gila e il suo rappresentante, commissioni e bonus, tutto pattuito. Serve ora l’ultimo passo con la Lazio ma dalla sede di via Aldo Rossi c’è grande fiducia per la buona riuscita dell’affare. E dopo questi cento milioni investiti, il Milan proseguirà nella campagna di rafforzamento perché arriveranno altri giocatori.

Il Milan e gli altri difensori

Oltre allo spagnolo, che era stato a lungo inseguito da Napoli e Atalanta, i rossoneri vorrebbero prendere anche Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il prezzo supera i 40 milioni di euro ma il tecnico Ruben Amorim (che sbarca domani pomeriggio a Linate) sta continuando a telefonare per avere l’appoggio del giocatore, attualmente al Mondiale con la nazionale portoghese. È stato offerto pure il centrale inglese John Stones in uscita dal Manchester City. In difesa piace pure il giovane Victor Valdepenas del Real Madrid, stessa agenzia di Gila, e già in passato sull’agenda di Tare.

Gli addii rossoneri

Dunque il Diavolo prenderà un altro difensore centrale, un esterno sinistro e un altro trequartista, poi tanto dipenderà dalle cessioni. Leao e Gimenez hanno le valigie pronte, i piani del club non cambieranno nonostante il gol e l’assist di Rafa al Mondiale. Saluterà pure Tomori, che però dovrà prima trovare una sistemazione all’estero. Mentre a centrocampo diranno addio Fofana, Lofts-Cheek, Bondo e Bennacer, ci sarà una vera rivoluzione della mediana. Il Milan conta di recuperare una parte dei soldi investiti per il mercato in entrata con sei-sette cessioni per sfoltire la rosa.