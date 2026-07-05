Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila
MILANO - Un mese fa il Milan navigava a vista su una barca senza equipaggio dopo la decisione del proprietario del club, Gerry Cardinale, di sollevare tutti dall’incarico. Una scelta forte, che ha portato il Diavolo ad attendere il nuovo organigramma dirigenziale per quattro settimane. Poi improvvisamente il cambio di rotta e una prospettiva che comincia ad essere più incoraggiante dopo giorni di burrasca. Il Milan ha aperto le danze del calciomercato italiano con il primo colpo dell’estate, investendo 75 milioni di euro per l’attaccante Gonçalo Ramos. Un cambio di strategie rispetto al passato, quando invece il club attendeva i saldi di fine agosto per piazzare qualche acquisto di livello, e il caso Christopher Nkunku dello scorso mercato è perfetto per rappresentare l’idea.
Milan, nuovo metodo
Questa volta invece il Milan è partito in quarta, anche per lanciare un segnale. Gerry Cardinale ha scelto di acquistare subito la punta, strappando il portoghese al Psg con una cifra record per la società milanista, e non è finita qui. Perché ora il Milan sta per concludere il suo secondo affare, ovvero il difensore Mario Gila della Lazio. Anche qui sono pronti 25 milioni più 5 di bonus. Qualora si dovesse concludere l’operazione con il club biancoceleste, i rossoneri salirebbero già a quota 100 milioni investiti. Insomma nessuno in serie A si sta muovendo con queste cifre, solamente il Como che però ha le risorse della qualificazione in Champions League a differenza dei rossoneri.
Milan, si chiude Gila
Il difensore spagnolo della Lazio potrebbe diventare presto il nuovo baluardo difensivo del Milan. L’affare è in fase di conclusione, serve trovare l’accordo definitivo con il presidente Claudio Lotito e questo potrebbe avvenire domani. Il Milan nelle scorse ore ha concordato tutte le cifre con Mario Gila e il suo rappresentante, commissioni e bonus, tutto pattuito. Serve ora l’ultimo passo con la Lazio ma dalla sede di via Aldo Rossi c’è grande fiducia per la buona riuscita dell’affare. E dopo questi cento milioni investiti, il Milan proseguirà nella campagna di rafforzamento perché arriveranno altri giocatori.
Il Milan e gli altri difensori
Oltre allo spagnolo, che era stato a lungo inseguito da Napoli e Atalanta, i rossoneri vorrebbero prendere anche Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il prezzo supera i 40 milioni di euro ma il tecnico Ruben Amorim (che sbarca domani pomeriggio a Linate) sta continuando a telefonare per avere l’appoggio del giocatore, attualmente al Mondiale con la nazionale portoghese. È stato offerto pure il centrale inglese John Stones in uscita dal Manchester City. In difesa piace pure il giovane Victor Valdepenas del Real Madrid, stessa agenzia di Gila, e già in passato sull’agenda di Tare.
Gli addii rossoneri
Dunque il Diavolo prenderà un altro difensore centrale, un esterno sinistro e un altro trequartista, poi tanto dipenderà dalle cessioni. Leao e Gimenez hanno le valigie pronte, i piani del club non cambieranno nonostante il gol e l’assist di Rafa al Mondiale. Saluterà pure Tomori, che però dovrà prima trovare una sistemazione all’estero. Mentre a centrocampo diranno addio Fofana, Lofts-Cheek, Bondo e Bennacer, ci sarà una vera rivoluzione della mediana. Il Milan conta di recuperare una parte dei soldi investiti per il mercato in entrata con sei-sette cessioni per sfoltire la rosa.