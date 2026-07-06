Leao, non c’è solo il Barcellona: si scatena l’asta

MILANO - Il destino di Rafael Leao è segnato e difficilmente ci saranno cambiamenti nei prossimi giorni rispetto al piano originale del club. Il portoghese resta in uscita dal Milan nonostante il gol e l’assist durante il Mondiale con la nazionale portoghese. La rete contro l’Uzbekistan e il suggerimento vincente per il colpo di test di Gonçalo Ramos nella sfida alla Croazia , hanno fatto pensare ad un possibile colpo di scena, ma ad oggi le possibilità di permanenza di Leao in rossonero sono assai poche. La strategia intrapresa dalla proprietà americana del Milan è di insistere con la cessione di Rafa, e ora si procederà a cercare qualche opzione sul mercato estivo.

La pista spagnola

Qualche primo passo è stato fatto dal Barcellona, società che già in passato si era mossa per provare a mettere le mani sull’attaccante del Milan. Ad oggi non c’è ancora una proposta scritta, bensì una manifestazione d’interessi e la volontà di approfondire il discorso nel corso dei prossimi giorni, magari appena Leao tornerà dall’avventura al Mondiale. In Spagna sottolineano che il Barcellona non avrebbe le risorse per accontentare le richieste del Diavolo. Infatti il Milan spera di ottenere attorno ai 60 milioni di euro nonostante una clausola da 175 milioni di euro presente nel suo contratto, è questa la cifra fissata dalla società milanista dopo un summit recentemente avvenuto con l’entourage di Leao.

Ingaggio pesante

Il portoghese ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e percepisce 5 milioni di euro netti più due di bonus facilmente raggiungibili. I catalani non riescono ad arrivare a queste cifre per il cartellino e dunque potrebbero proporre un prestito con diritto che può mutare in obbligo di riscatto a determinate condizioni. Leao non è la primissima scelta, ma un’alternativa a Rashford, l’obiettivo principale dei blaugrana, tornato al Manchester United dopo il mancato riscatto per 30 milioni di euro. Le difficoltà economiche del Barcellona al momento rendono l’operazione Leao abbastanza complessa.

Le voci dall'Inghilterra

Oltre agli spagnoli ci sarebbe anche il Tottenham di Roberto De Zerbi a muovere i primi passi per Leao. La squadra londinese ha appena speso 116 milioni di euro per Sandro Tonali e va a caccia di un esterno. Leao tornerebbe a giocare con il centrocampista italiano e potrebbe essere un ulteriore stimolo per Rafa. Dall’Inghilterra assicurano che gli Spurs presto potrebbero cominciare a lavorare sul dossier Leao, e al momento ci sono stati solamente sondaggi e richieste d’informazione sul prezzo. Entrambe le destinazioni sarebbero gradite a Leao, sia la Premier League che la Liga spagnola. Proprio in una intervista rilasciata alla fine del campionato, Leao aveva specificato la sua esigenza di interrompere il rapporto con il Milan dopo sette anni e di provare una nuova avventura in un altro campionato. L’obiettivo non è cambiato e presto si entrerà nel vivo per la sua cessione. Il Milan dovrà monetizzare anche per fronteggiare le tante spese del mercato in entrata.