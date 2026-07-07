Il Milan piazza il colpo Gila: c'è l'accordo con la Lazio, i dettagli dell'operazione
MILANO - Colpaccio del Milan che ha chiuso la trattativa per l'acquisto di Mario Gila. Dopo aver raggiunto un'intesa con il giocatore nei giorni scorsi sulla base di un accordo quinquennale a 4,5 milioni più bonus a stagione, i rossoneri si sono messi al lavoro con la Lazio e con Claudio Lotito per cercare di raggiungere l'accordo anche sul prezzo del cartellino. I biancocelesti hanno rifiutato una prima offerta rossonera nella giornata di ieri (lunedì 6 luglio) da 25 milioni più di due di bonus fino alla svolta definitiva, arrivata questa mattina (martedì 7 luglio): l'agente del giocatore, Alejandro Camano, era in sede a Casa Milan per avvicinare ulteriormente le parti e l'accordo è stato finalmente trovato. Il Milan ha infatti migliorato la sua offerta, toccando quota 30 milioni bonus inclusi. Una proposta ritenuta congrua dai biancocelesti che ora dovranno corrispondere 15 milioni di euro al Real Madrid che, sul difensore, detiene il 50% sulla rivendita.
Gila al Milan, è fatta: Amorim lo aspetta
Mario Gila, classe 2000, è in Italia dall'estate del 2022 quando l'ex ds rossonero Igli Tare, all'epoca alla Lazio, lo acquistò proprio dai 'Blancos' per 6 milioni di euro. In biancoceleste Gila ha collezionato 120 presenze con 2 gol all'attivo, affermandosi soprattutto con Maurizio Sarri come uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo aver chiuso l'accordo con la Lazio, il Milan è ora al lavoro per organizzare le visite mediche del centrale spagnolo e metterlo a disposizione del nuovo tecnico rossonero, Ruben Amorim, per il raduno in programma lunedì 13 luglio.