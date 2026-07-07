Il Milan piazza il colpo Gila: c'è l'accordo con la Lazio, i dettagli dell'operazione

MILANO - Colpaccio del Milan che ha chiuso la trattativa per l'acquisto di Mario Gila. Dopo aver raggiunto un'intesa con il giocatore nei giorni scorsi sulla base di un accordo quinquennale a 4,5 milioni più bonus a stagione, i rossoneri si sono messi al lavoro con la Lazio e con Claudio Lotito per cercare di raggiungere l'accordo anche sul prezzo del cartellino. I biancocelesti hanno rifiutato una prima offerta rossonera nella giornata di ieri (lunedì 6 luglio) da 25 milioni più di due di bonus fino alla svolta definitiva, arrivata questa mattina (martedì 7 luglio): l'agente del giocatore, Alejandro Camano, era in sede a Casa Milan per avvicinare ulteriormente le parti e l'accordo è stato finalmente trovato. Il Milan ha infatti migliorato la sua offerta, toccando quota 30 milioni bonus inclusi. Una proposta ritenuta congrua dai biancocelesti che ora dovranno corrispondere 15 milioni di euro al Real Madrid che, sul difensore, detiene il 50% sulla rivendita.