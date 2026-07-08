Gila al Milan, operazione da 30 milioni. Resiste Inacio

MILANO - Il Milan ha piazzato il suo secondo colpo di mercato, facendo alzare l’asticella a oltre 100 milioni di euro spesi per due acquisti, e riparando subito agli errori della scorsa annata, quando i rossoneri dovevano prendere un difensore e un attaccante. Dopo Gonçalo Ramos i rossoneri hanno trovato l’accordo con la Lazio per il difensore Mario Gila . L’affare complessivamente si aggira attorno ai 30 milioni di euro comprensivi di bonus, un’operazione che il Milan ha portato a termine tra lo scorso weekend e l’inizio di questa settimana. La metà di ciò che sarà percepito dalla squadra laziale andrà al Real Madrid. I due club, inoltre, hanno lavorato pure sull’operazione Lorenzo Calvani , classe 2008 del settore giovanile biancoceleste.

Incontro decisivo

Ieri l’agente di Gila è stato nella sede rossonera per riportare le richieste della Lazio dopo l’incontro avuto lunedì a Roma, così il proprietario del fondo Redbird ha dato il via libera per ritoccare la proposta economica al club di Claudio Lotito e chiudere l’affare. Il Diavolo avrà il centrale che Amorim desiderava. Tra i due ci sono stati contatti continui in questi giorni, e ieri Gila ha chiesto al presidente biancoceleste di essere liberato perché avrebbe scelto di giocare solamente al Milan. Lo spagnolo nei giorni scorsi non è stato mai del tutto convinto di andare all’Atalanta e al Napoli. Poi improvvisamente l’accelerazione del Milan con la telefonata all’agente dello spagnolo e l’accordo totale per cinque anni di contratto a 4,5 milioni di euro più bonus, più una ricca commissione al procuratore. Così i rossoneri hanno sbaragliato la concorrenza e messo a segno il secondo colpo dell’estate.

Gli altri acquisti: c'è Inacio

In attesa poi di altri rinforzi, perché il mercato non termina qui. Nel mirino della dirigenza milanista c’è pure un altro difensore centrale, un giocatore che possa giocare accanto a Gila, che dovrebbe essere collocato come braccetto destro. Si fa il nome di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, il cui rapporto con Amorim è strettissimo. Per il tecnico portoghese sarebbe l’affare giusto. Servirebbe scardinare il muro dello Sporting che vorrebbe oltre quaranta milioni di euro. Tra gli altri centrali, è stato offerto a Milan e Inter pure John Stone, a parametro zero dopo tanti anni nel Manchester City di Pep Guardiola e attualmente al Mondiale con la nazionale inglese. Ma c’è comunque la questione ingaggio che resterebbe proibitiva.