Gila al Milan, operazione da 30 milioni. Resiste Inacio
MILANO - Il Milan ha piazzato il suo secondo colpo di mercato, facendo alzare l’asticella a oltre 100 milioni di euro spesi per due acquisti, e riparando subito agli errori della scorsa annata, quando i rossoneri dovevano prendere un difensore e un attaccante. Dopo Gonçalo Ramos i rossoneri hanno trovato l’accordo con la Lazio per il difensore Mario Gila. L’affare complessivamente si aggira attorno ai 30 milioni di euro comprensivi di bonus, un’operazione che il Milan ha portato a termine tra lo scorso weekend e l’inizio di questa settimana. La metà di ciò che sarà percepito dalla squadra laziale andrà al Real Madrid. I due club, inoltre, hanno lavorato pure sull’operazione Lorenzo Calvani, classe 2008 del settore giovanile biancoceleste.
Incontro decisivo
Ieri l’agente di Gila è stato nella sede rossonera per riportare le richieste della Lazio dopo l’incontro avuto lunedì a Roma, così il proprietario del fondo Redbird ha dato il via libera per ritoccare la proposta economica al club di Claudio Lotito e chiudere l’affare. Il Diavolo avrà il centrale che Amorim desiderava. Tra i due ci sono stati contatti continui in questi giorni, e ieri Gila ha chiesto al presidente biancoceleste di essere liberato perché avrebbe scelto di giocare solamente al Milan. Lo spagnolo nei giorni scorsi non è stato mai del tutto convinto di andare all’Atalanta e al Napoli. Poi improvvisamente l’accelerazione del Milan con la telefonata all’agente dello spagnolo e l’accordo totale per cinque anni di contratto a 4,5 milioni di euro più bonus, più una ricca commissione al procuratore. Così i rossoneri hanno sbaragliato la concorrenza e messo a segno il secondo colpo dell’estate.
Gli altri acquisti: c'è Inacio
In attesa poi di altri rinforzi, perché il mercato non termina qui. Nel mirino della dirigenza milanista c’è pure un altro difensore centrale, un giocatore che possa giocare accanto a Gila, che dovrebbe essere collocato come braccetto destro. Si fa il nome di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, il cui rapporto con Amorim è strettissimo. Per il tecnico portoghese sarebbe l’affare giusto. Servirebbe scardinare il muro dello Sporting che vorrebbe oltre quaranta milioni di euro. Tra gli altri centrali, è stato offerto a Milan e Inter pure John Stone, a parametro zero dopo tanti anni nel Manchester City di Pep Guardiola e attualmente al Mondiale con la nazionale inglese. Ma c’è comunque la questione ingaggio che resterebbe proibitiva.
I rinforzi per l'attacco
In zona offensiva invece sono previsti altri interventi e i nomi accostati al Diavolo sono quelli di Konstantinos Karetsas, giocatore classe 2007 del Genk, il cui prezzo si aggira tra i 35-40 milioni di euro, e avendo un contratto fino al 2029 sarà complicato strapparlo alla squadra di appartenenza. Poi Kerim Alajbegovic, la stella bosniaca che ha stregato Ibrahimovic al Mondiale, è sicuramente un’opzione per la trequarti. Molto dipenderà anche dalle cessioni, infatti ora il Diavolo potrebbe accelerare con giocatore in esubero.