Modric, un altro anno al Milan: la firma è sempre più vicina

MILANO - Tra le novità del nuovo Milan targato Gerry Cardinale (in prima linea), c’è una certa solerzia sul mercato. L’intenzione del proprietario americano è, infatti, quella di non prolungarsi troppo con le trattative, dando ad Amorim ciò che ritiene necessario nel tempo più rapido possibile; stop, almeno in linea teorica, alle telenovele estenuanti in stile Jashari e De Ketelaere, stop all’attesa spasmodica per i calciatori indispensabili, come accaduto un anno fa con l’arrivo di Nkunku e Rabiot a settembre dopo che Allegri aveva chiesto i due acquisti a giugno, e stop ai giocatori presi tanto per tappare buchi. Amorim richiede, il comitato tecnico valuta, Cardinale decide . E se ci sarà da sborsare, i soldi non sono più - a quanto sembra - il principale parametro. Il piano da seguire c’è ed è la priorità.

Milan, dai nuovi acquisti ai prossimi obiettivi

NUOVI. Di milioni, intanto, ne son già stati spesi in abbondanza. Dopo l’acquisto di Goncalo Ramos, il Milan accoglierà anche Mario Gila nel fine settimana: l’accordo con la Lazio è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro bonus compresi; lo spagnolo sosterrà a breve le visite mediche per essere a disposizione di Amorim già dai primi giorni di ritiro, in programma da lunedì con il raduno a Milanello. Ma il mercato non si chiuderà qui. Ieri, in sede, c’è stato un incontro con i dirigenti dell’Udinese: Atta è un nome interessante agli occhi del management rossonero, ma sul tavolo ci sono anche i profili della punta Keinan Davis (in caso di cessione di Santiago Gimenez) e del difensore Thomas Kristensen. Molti sforzi saranno poi per il trequartista da affiancare a Christian Pulisic che, a detta di Amorim, giocherà da esterno sinistro: piace molto il 2007 del Genk Konstantinos Karetsas, già seguito negli scorsi mesi da emissari rossoneri.

Modric a un passo dal rinnovo: Amorim lo aspetta

VECCHI. Amorim ha annunciato anche di voler guardare con attenzione anche chi c’è in rosa. Tra i profili di rientro dai vari prestiti, resterà con certezza a Milanello Samuel Chukwueze: il suo uno contro uno sarà fondamentale per il piano tattico del nuovo tecnico. Destinato a partire, invece, Rafael Leao; la dichiarazione del portoghese sulla posizione di Pulisic conferma indirettamente le sensazioni delle ultime settimane: il 10 non fa più parte del nuovo corso milanista e bisognerà trovargli una sistemazione. Costo 60 milioni di euro, ma offerte ancora non ne sono arrivate. La proposta è, invece, sul piatto per Luka Modric: sia Amorim che Cardinale hanno dichiarato apertamente la volontà di continuare per un altro anno con il centrocampista croato. A oggi le sensazioni sono positive: Modric è vicino a firmare per un altro anno con il Milan.