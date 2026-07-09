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Milan, ecco Gila: è atterrato a Milano. Le prime parole in rossonero

Il difensore spagnolo arriva dalla Lazio a titolo definitivo: domani le visite mediche, poi la firma sul contratto
2 min
TagsMilanMario GilaCalciomercato

Mario Gila è atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura con il Milan di Ruben Amorim, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club guidato da Gerry Cardinale. Il difensore spagnolo lascia la Lazio a titolo definitivo.

Gila è atterrato a Milano: domani visite mediche e firma con il Milan

Mario Gila si prepara a diventare ufficialmente un nuovo difensore del Milan. Il centrale spagnolo, che aveva un contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio di Claudio Lotito, ha scelto di sposare il progetto tecnico di Ruben Amorim, dopo essere stato accostato anche a Napoli e Atalanta in questa sessione di mercato. "Sì, contento", ha detto telegraficamente Gila all'uscita dall'aeroporto di Linate Prime, prima di entrare in auto. Nella mattinata di domani sono attese le visite mediche di rito, per poi lasciare spazio alla firma sul contratto. Operazione da 30 milioni di euro.

 

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