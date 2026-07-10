Mercato Milan, già 100 milioni spesi ma non è finita qui: nel mirino un trequartista

Prima Gonçalo Ramos per 75 milioni di euro, poi Mario Gila per 30 milioni di euro bonus compresi: il calciomercato del Milan ha già sfondato quota 100. E non è finita qui. L’intenzione di Gerry Cardinale , infatti, è quella di consegnare a Ruben Amorim una squadra pronta il prima possibile, grazie ad acquisti mirati (cioè su stretta indicazioni dello stesso tecnico portoghese) presi per tempo e ad un’attenta analisi di chi si trova già in rosa tra presenti dall’anno scorso, i rientri dai prestiti e i giovanissimi in rampa di lancio. Dopo la punta e il difensore centrale, dunque, l’ex allenatore del Manchester United ha appuntato in bacheca un altro ruolo da rinforzare assolutamente: la trequarti. E i nomi vanno, per valutazione, oltre i 30 milioni. Si diceva di superare ampiamente quota 100.

Il Milan cerca un mancino

Il reparto scouting rossonero sta seguendo vari profili da diverso tempo. Con un parametro molto dettagliato: serve un mancino che giochi a destra, in modo da accentrarsi per creare superiorità numerica in mezzo e cercare il tiro in porta da una situazione più favorevole. Nell’idea di Amorim, la sua trequarti sarebbe composta da Pulisic a sinistra con Nkunku prima alternativa e un nuovo acquisto a destra con Chukwueze prima opzione per la sostituzione. Le idee, insomma, sono molto chiare, così come la metodologia di lavoro: l’allenatore chiede un tipo di calciatore con determinante caratteristiche, il comitato tecnico vaglia una serie di profili, Cardinale decide su chi affondare e con quale misura. 2007. Uno dei preferiti è Kostantinos Karetsas, classe 2007 greco del Genk. Gioiellino mancino, per l’appunto, è esploso quest’anno in Belgio mostrando tantissima personalità e una tecnica invidiabile. È un pilastro del club delle Fiandre: nella stagione 2025-2026 ha disputato 49 partite ufficiali tra campionato, Coppa del Belgio ed Europa League, realizzando 3 gol e 18 assist. Maggiore apporto in zona realizzativa lo ha dato, invece, un altro 19enne in grandissima rampa di lancio: Karim Alajbegovic, il cui talento ha messo in pesante crisi anche la Nazionale Italiana nel playoff di marzo. Per lui, nell’anno al Salisburgo prima di essere richiamato al Bayer Leverkusen, 13 gol e 4 assist in 44 presenze complessive. Al di là dei numeri, entrambi sono giocatori giovani, di spettacolo, di magie. Amorim e Cardinale cercano proprio questi profili.

Le scelte sul trequartista

Più anziano di due anni, ma appena un 2005 che compirà 21 anni a novembre, è Can Uzun, l’altra idea per la trequarti rossonera. Il centrocampista turco dell’Eintracht Francoforte è un trequartista capace di giocare in più ruoli dal centrocampo in su e di calciare perfettamente con entrambi i piedi. Nell’ultima annata in Germania, ha messo a referto 10 gol e 6 assist in 28 presenze complessive. Il costo è alto e supera i 40 milioni di euro. Ma il Milan di Cardinale non si vuole fermare a quota 100.