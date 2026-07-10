Gila al Milan è ufficiale: i dettagli del contratto, che numero di maglia ha scelto

Adesso è ufficiale: Mario Gila è un giocatore del Milan . L'accordo con il difensore spangolo è stato annunciato dal club rossonero, che ha reso noto la durata del contratto e il numero di maglia scelto dall'ex Lazio per la sua avventura alla corte di Amorim .

Milan, Gila indosserà la maglia numero 34. Contratto fino al 30 giugno 2031

Il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34. Nato a Barcellona il 29 agosto 2000, Mario Gila cresce calcisticamente nei settori giovanili spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 2021/22, partecipando alla conquista de La Liga. Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio, Club con cui colleziona 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento e maturando esperienza sia in Serie A, sia nelle competizioni europee. Il difensore spagnolo fa il suo esordio ufficiale con la Nazionale U21 il 23 settembre 2022, nel 2023 viene convocato per l'Europeo U21, collezionando 3 presenze. Nel 2025 arriva la prima convocazione in Nazionale Maggiore. AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Gila, il saluto ai tifosi della Lazio: "Mi avete dato tutto l'amore possibile"

Gila ha salutato la Lazio e i suoi tifosi in un videomessaggio diffuso tramite i canali ufficiali del club: "Ciao ragazzi, come state? Mi sa che questo è un addio. Vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. Siete una società incredibile, mi avete dato tutto l'amore possibile. Mi sono sentito un giocatore importantissimo. Non so se ritroverò questo amore altrove perché questa città è incredibile e rimarrà sempre nel mio cuore. Vi saluto con un dolore nel cuore immenso".

Gila si congeda dalla Lazio e si commuove: "Vi meritate tutto"

Gila si è detto "sicuro" che la Lazio possa tornare a ottenere grandi risultati e ha salutato, commosso, aggiungendo e concludendo: "Vi meritate tutto. Ringrazio tifosi, compagni, allenatori e le persone che lavorano dentro e fuori dallo spogliatoio oltre alla mia famiglia e alle persone che hanno sempre creduto in me".

"Sono arrivato che ero un ragazzo giovane che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionista. Qui ho trovato persone e situazioni che mi hanno fatto diventare quello che sono adesso. Forza Lazio sempre".