Milan, non c’è solo Alajbegovic per il centrocampo. Spunta un altro nome

MILANO - Ufficializzati Gonçalo Ramos e Gila , il comitato tecnico rossonero sta ora scorrendo la lista di richieste fatta da Amorim per individuare il nuovo acquisto. E l'elenco propone un ruolo chiaro: trequartista , preferibilmente mancino, che giochi a destra .

Milan, l'idea di Ibra

Il super consulente Ibrahimovic ha caldamente consigliato l'acquisto di Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 appena tornato al Bayer Leverkusen dopo la florida esperienza al Salisburgo; su di lui c'è tanta concorrenza, ma anche il vantaggio di un costo (circa 25 milioni di euro) un po' più abbordabile rispetto al resto dei papabili.

Le altre piste

Konstantinos Karetsas, stellina greca sempre del 2007 in forza al Genk, sembrerebbe essere il preferito di Cardinale e soci: costa almeno 35 milioni di euro, ma in Casa Milan c'è l'idea che sia un investimento da fare ora per non perdere (probabilmente per sempre) la possibilità di portare a casa il calciatore. La prossima settimana sono previsti contatti con il club belga per capire la fattibilità dell'affare, soprattutto dal punto di vista economico. Altro nome interessante, soprattutto per la sua duttilità in mezzo al campo, è Can Uzun, ma l'Eintracht Francoforte spara alto: servono 50 milioni di euro.