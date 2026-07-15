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Il Milan va all’assalto di Mazraoui: è perfetto per Amorim

Il club rossonero insegue il marocchino che ha incrociato l'allenatore nel Manchester United: tutti i dettagli
Antonello Gioia
4 min
TagsMazraouiMilanAmorim
MILANO - Gli allenamenti sono iniziati e Amorim, considerando la difficoltà di proporre prove tattiche con tanti dei titolari assenti per via delle vacanze post Mondiale, li utilizzerà per valutare al meglio chi c'è già in rosa: chi tenere, chi cedere, chi far partire in prestito. In pratica: su chi è meglio puntare e su chi no. Il club, nel frattempo, una sua decisione per due giovani l'ha già presa: Francesco Camarda e Christian Comotto sono un patrimonio del Milan e lo saranno ancora. Nella giornata di ieri, infatti, il loro agente Giuseppe Riso è stato a Casa Milan per definire il rinnovo di contratto dei due classe 2008, per i quali non si è ancora giunti al momento della conclusione definitiva, ma, come confermato dallo stesso procuratore, «il futuro di entrambi sarà rossonero«. Si lavora per un prolungamento fino al giugno 2031. Cardinale ci tiene tantissimo: non vuole assolutamente che, con lui primo responsabile del calciomercato della squadra, si ripetano altri casi Liberali, cioè di giovani sviluppati nel settore giovanile rossonero che prendono altre strade. 


L'ottimismo di Amorim

A tutti questi giovanissimi, Amorim è convinto di affiancare degli espertissimi. Non solo Rabiot, per il quale il diktat della proprietà è quello di resistere alle offensive del Napoli di Allegri, ma anche Modric. Il tecnico portoghese ha già sentito in un paio di occasioni il campione croato, trasmettendogli la sua voglia di averlo ancora in squadra a prescindere dall'utilizzo costante e continuo in una stagione ricchissima - sperano a Milanello - di appuntamenti. Ora i contatti sono direttamente con Cardinale: Modric, in questi giorni, ufficializzerà la sua decisione e la sensazione resta abbondantemente ottimistica verso il sì. Nel caso, sarà atteso per il 29 luglio nel tour in Estremo Oriente. 

Gli altri acquisti

Si lavora, nel frattempo, anche per altri acquisti. La questione trequartista, per ora, è un po' in sospeso: su Karetsas del Genk c'è il Borussia Dortmund, mentre su Alajbegovic del Bayer Leverkusen è in vantaggio l'Atalanta; resta un ruolo da coprire assolutamente su esplicita richiesta del lusitano. Amorim ha chiesto anche un nuovo esterno difensivo e il mirino della dirigenza rossonera si è posato su Noussair Mazraoui, terzino marocchino classe 1997; i due si sono incontrati già al Manchester United: 49 presenze per l'ex Ajax con un solo assist. Mazraoui ha un vantaggio rispetto alla concorrenza: può giocare agilmente sia a destra, suo ruolo naturale, che a sinistra. Proprio sulla fascia mancina ci potrebbero essere evoluzioni. Bartesaghi, sempre nell'ambito del puntare sui giovani, resterà in rosa, mentre Estupinan, dopo una prima stagione nettamente al di sotto delle aspettative, è sulla lista dei partenti. Su di lui c'è l'interesse concreto dell'Aston Villa, costretto a sostituire Digne partito in direzione Parigi; il Milan chiede 20 milioni di euro per l'ecuadoregno, mentre gli inglesi non vorrebbero superare i 15 milioni di euro. Si tratta, ben sapendo che il giocatore non fa più parte del progetto rossonero. Così come Bondo e Bennacer, i quali trattano l'uscita. 

 

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