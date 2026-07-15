Dal Portogallo: "Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore è vicino al Bournemouth"

LISBONA (PORTOGALLO) - Antonio Silva si allontana sempre di più dal Milan. Secondo l'edizione online di 'A Bola' il 22enne centrale portoghese, in scadenza di contratto con il Benfica tra un anno e oggetto del desiderio di Ruben Amorim per rinforzare il reparto arretrato rossonero, sarebbe ormai a un passo dal Bournemouth, con le 'Aquile' di Lisbona e le 'Cherries' che avrebbero raggiunto un'intesa vicina ai 20 milioni di euro. Per il giocatore, invece, pronto un contratto quinquennale.