Dal Portogallo: "Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore è vicino al Bournemouth"
LISBONA (PORTOGALLO) - Antonio Silva si allontana sempre di più dal Milan. Secondo l'edizione online di 'A Bola' il 22enne centrale portoghese, in scadenza di contratto con il Benfica tra un anno e oggetto del desiderio di Ruben Amorim per rinforzare il reparto arretrato rossonero, sarebbe ormai a un passo dal Bournemouth, con le 'Aquile' di Lisbona e le 'Cherries' che avrebbero raggiunto un'intesa vicina ai 20 milioni di euro. Per il giocatore, invece, pronto un contratto quinquennale.
Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore è un promesso sposo del Bournemouth
Il trasferimento potrebbe però slittare di un paio di settimane: il prossimo 23 luglio infatti il Benfica affronterà gli svizzeri del San Gallo nel preliminare di Europa League. Con Tomas Araujo ancora in vacanza dopo il Mondiale, il tecnico Marco Silva si ritroverebbe con i soli Lenglet e Gabriel Indio come centrali. Ecco perché Antonio Silva potrebbe restare a Lisbona almeno fino alla gara con gli svizzeri, a meno che il Benfica non riesca a chiudere prima per il suo sostituto, il 21enne senegalese del Famalicao, Ibrahima Ba, per il quale però serviranno almeno 20 milioni.
Anche il Milan, sfumato il classe 2003 portoghese, torna sul mercato: i rossoneri sono infatti al lavoro per trovare un altro difensore da affiancare a Mario Gila.