Amorim aspetta Pulisic: il rinnovo con il Milan è bloccato per “colpa” del Mondiale?

Un film americano si chiedeva cosa aspettarsi da chi aspetta. Ecco, guardando l’esempio di Pulisic, forse ci si convincerebbe a non attendere più di tanto, a tenere serene le aspettative e sotto controllo i sogni. Perché l’americano sta aspettando il gol dal 28 dicembre 2025, ha aspettato a lungo il Mondiale passato poi più in sordina che tra gli squilli di tromba e ora dice al Milan di aspettare per apporre la sua firma sul rinnovo proposto dal club rossonero. Varie attese che, evidentemente, non lo hanno aiutato. Il Mondiale per gli Stati Uniti padroni di casa non è stato un fiasco totale, perché gli ottavi di finale raggiunti sono un buon risultato per una nazionale che è al 17esimo posto del ranking FIFA e che ha perso contro un più quotato Belgio. Ma Pulisic non è contento: «È difficile trovare le parole. Non è stato abbastanza buono da parte nostra alla fine e volevo dare molto di più. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso. Non ho avuto i momenti che speravo di avere per cercare di aiutarci a fare il salto di qualità e battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ovviamente, ma cercherò di rimanere positivo». E non lo sono di lui i suoi connazionali, severissimi nei giudizi sul suo torneo: dalla stella tra le stelle e strisce tutti si aspettavano tanto. E, invece, è finita tristemente: zero gol, un assist, un infortunio durante il girone e un altro nell’ultima gara giocata contro il Belgio.