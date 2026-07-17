Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni

Gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila per circa cento milioni di euro hanno dato subito un’accelerata al mercato del Milan, che però in questa fase vorrebbe concentrarsi maggiormente sulle cessioni. Tuttavia ci sono alcuni profili che il Diavolo continua a monitorare e i contatti restano vivi in attesa di creare spazio in rosa. È il caso di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona , uno dei difensori preferiti di Ruben Amorim. Il 25enne è stato un fedelissimo ai tempi dell’avventura in Portogallo e avrebbe voluto portarlo con sé già al Manchester United. Ora il Milan va a caccia di un altro difensore centrale e Inacio rappresenta sempre un’occasione. Ma prima dovrà partite Fikayo Tomori, uno dei giocatori con la valigia in mano già da diverso tempo. Il difensore dello Sporting ha una clausola da sessanta milioni ma con il lavoro di Amorim la richiesta potrebbe calare attorno ai quaranta milioni. Anche sulla trequarti i rossoneri stanno lavorando ad altri acquisti, Can Uzun dell’Eintracht Francoforte è un nome che continua a stuzzicare la dirigenza rossonera, tra i primi posti quando vengono analizzati dati e algoritmi. Il 20enne turco potrebbe essere un’opzione in più per Amorim per assicurare fantasia e rapidità alle spalle della punta, un’alternativa a Nkunku e Pulisic.

Milan, le cessioni

Operazioni che non sono entrate ancora nel vivo perché il club milanista sta cercando di sfoltire la rosa. Ci sono degli esuberi che stanno lavorando a Milanello e saranno valutati dal tecnico. Musah e Chukwueze i primi due sotto osservazione, mentre Bondo, Fofana e Loftus-Cheek dovranno presto trovare una squadra. In fase avanzata anche la trattativa tra l’Aston Villa e Pervis Estupinan. Il giocatore dell’Ecuador potrebbe tornare in Premier League dopo appena un anno. Il Diavolo chiede una cifra vicina ai dicioto-venti milioni e si sta lavorando per limare le differenze economiche.

L'esperienza

Il tutto in attesa dell’ultimo via da parte di Luka Modric. Il croato è intenzionato a rimanere, ormai i segnali sono chiari da settimane. Si attende il suo ok per ufficializzare la permanenza di un’altra stagione. Il centrocampista ha parlato almeno tre volte con Amorim in questo periodo ed è pronto a prolungare di un’altra stagione la permanenza in serie A.

Amorim lavora a Milanello

Ruben Amorim intanto sta lavorando quotidianamente a Milanello, dove il clima sembra essere propositivo. Il tecnico portoghese è motivato e spera di cominciare con il piede giusto, per questo sta lavorando ad alta intensità. Ieri due ore di allenamento poi il solito rompete le righe dopo la sessione mattutina, e si lavorerà anche nel weekend. Tra i giocatori convocati non si stanno allenando ancora in gruppo Alphadjo Cisse e Yahya Idrissi, per loro esercitazioni individuali sul campo propedeutiche al rientro in squadra tra qualche giorno. Il trequartista ex Catanzaro aveva subito la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra, ma ora è alle battute finali del recupero e presto si unirà al gruppo.