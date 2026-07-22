Il Galatasaray offre 10 milioni all’anno a Leao: e lui riflette. Quanto chiede il Milan per liberarlo

MILANO - Il futuro di Rafael Leao continua ad essere un rebus . L’attaccante portoghese del Milan vuole cambiare squadra dopo sette anni con la maglia rossonera , e le intenzioni dopo il Mondiale non sono cambiate. Rafa spera di poter fare il salto in una big di Premier League o giocare in Spagna , ma al momento non ci sono proposte concrete . Un timido sondaggio del Manchester United e poco altro. E questo rappresenta un problema sia per il giocatore che per il club milanista , che conta di monetizzare con la vendita del suo attaccante. L’unica squadra che sta effettuando un forte pressing su Leao è il Galatasaray . I turchi stanno spingendo per convincere il giocatore e sarebbero disposti a mettere sul piatto un ingaggio da oltre dieci milioni di euro netti , il doppio rispetto ai 5 milioni più due di bonus che percepisce al Milan . La società di Istanbul sta lavorando a questo colpo da settimane, provando a mettere in piedi una trattativa che fino ad ora non è decollata ma che nei prossimi giorni potrebbe entrare nella fase più calda .

Nelle ultime ore è emersa una foto di Leao in Turchia , ufficialmente in vacanza con la famiglia per qualche giorno di relax dopo il Mondiale , ma è chiaro che la destinazione è almeno sospetta . Rafa avrebbe potuto scegliere qualsiasi posto per trascorrere le ferie , invece ha scelto proprio la Turchia , forse per prendere informazioni dirette sul campionato e sulla vita a Istanbul . La presenza dell’attaccante in Turchia ha scatenato tanta curiosità tra i tifosi del Galatasaray , l’unica squadra che si è fatta avanti per cercare di mettere il giocatore sotto contratto . La richiesta economica del Milan è di almeno 50 milioni di euro ma di questo passo il club rossonero dovrà abbassare le pretese se davvero vorrà trovare una sistemazione all’ attaccante .

Leao raggiunge il Milan di Amorim in Australia

Leao dovrà prendere una decisione nei prossimi giorni ma nel frattempo il 29 luglio raggiungerà la squadra rossonera in tournée in Australia. Rafa è convocato per quella data e dovrà aggregarsi al gruppo a Perth dove comincerà la preparazione dopo gli impegni del Mondiale. Ritroverà i compagni di squadra e conoscerà Ruben Amorim, con cui ha già avuto dei colloqui nel corso dell’estate. Nello schieramento ideale del nuovo allenatore rossonero non c’è spazio per Rafa, e la sua partenza sarà importante per portare soldi freschi in cassa e prendere un trequartista in più. Infatti nelle idee di Cardinale la squadra sarà rinforzata con un giocatore più adatto a giocare sotto punta.

Leao e l'ambiente rossonero

Leao in passato ha già dimostrato di avere dei limiti nella zona centrale del campo, la sua vera arma è la corsa sulla fascia, ma il Diavolo è pronto a cambiare veste tattica e per Leao gli spazi sono chiusi. Il suo futuro dovrebbe essere lontano da Milano, dove ormai ha una situazione ambientale avversa. Il portoghese ha rotto con l’ambiente non solo con le prestazioni poco convincenti del finale di stagione, in cui è stato contestato da una parte di tifosi, ma anche con le dichiarazioni di maggio scorso, quando ha ammesso pubblicamente di voler cambiare aria. Ma prima va trovata la squadra giusta, e il Galatasaray è pronto a fare l’investimento.