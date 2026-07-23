Milan, ufficiale il rinnovo di Modric fino al 2027: l'annuncio

Ora è ufficiale : Luka Modric ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027 . Una volta archiviata la parentesi Mondiale con la Croazia, l'ultima della sua carriera in Nazionale, il fuoriclasse ex Real Madrid ha avuto modo di riflettere sul suo futuro e di confrontarsi con Ruben Amorim, scelto per guidare la ripartenza dei rossoneri. Per lui, è tempo di un altro anno in Serie A .

Milan, ufficiale il rinnovo di Modric: la nota del club

"Luka Modrić ha firmato fino al 30 giugno 2027 - si legge nella nota ufficiale del club rossonero -. AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, - prosegue il comunicato - il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".