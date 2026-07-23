Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, ufficiale il rinnovo di Modric fino al 2027: l'annuncio

Arriva il comunicato atteso dai tifosi rossoneri: il fuoriclasse croato, reduce da un ultimo Mondiale tra luci ed ombre, ha scelto di restare in Serie A
2 min
TagsModricMilanSerie A

Ora è ufficiale: Luka Modric ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Una volta archiviata la parentesi Mondiale con la Croazia, l'ultima della sua carriera in Nazionale, il fuoriclasse ex Real Madrid ha avuto modo di riflettere sul suo futuro e di confrontarsi con Ruben Amorim, scelto per guidare la ripartenza dei rossoneri. Per lui, è tempo di un altro anno in Serie A.

Milan, ufficiale il rinnovo di Modric: la nota del club

"Luka Modrić ha firmato fino al 30 giugno 2027 - si legge nella nota ufficiale del club rossonero -. AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, - prosegue il comunicato - il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

Da non perdere

Milan, Modric ha decisoRinnovo Modric, la mossa di Ibra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS